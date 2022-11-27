Дружба с Путиным, отказ Брэда Питта и бриллиантовый завод: как Никита Михалков стал очень богатым человеком

Многие в России знают Никиту Михалкова как режиссера и актера, но мало кто догадывается, что выходец из уважаемой семьи водит дружбу с главой государства, занимается лесозаготовками и владеет небольшим бриллиантовым заводом. А еще является автором букета довольно спорных теорий, которые активно обсуждают в Сети. Вспоминаем, как начинал свой творческий путь, кого любил и как стал очень богатым человеком 77-летний российский кинорежиссер.
Сцена и флот
Никита Михалков родился в Москве в творческой семье литераторов Сергея Михалкова, автора «Дяди Степы», и Натальи Кончаловской. Брат Никиты Сергеевича Андрей Кончаловский также стал драматургом.
Сперва родители отдали Михалкова-младшего в школу с математическим уклоном, однако он не любил точные науки и вскоре перешел в обычную. Гораздо больше мальчик интересовался музыкой и театром, что и определило его дальнейшее будущее. Еще в 14 лет подросток дебютировал как актер в фильме «Солнце светит всем», а затем в «Тучах над Борском». Известность артист обрел после выхода картины «Я шагаю по Москве».
Получив среднее образование, он поступил в «Щуку», но его отчислили на четвертом курсе: за съемки в кино, которые тогда не поощрялись преподавателями. Никита Сергеевич не отчаялся и перевелся во ВГИК. Как только Михалков получил диплом, его творческая биография прервалась из-за призыва на службу во флот.
Первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никита Михалков снял после возвращения из армии. Это был поворотный момент в жизни артиста: в последующем десятилетии он чуть ли не каждый год выпускал по картине: «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Без свидетелей». При этом Никита Сергеевич продолжал работать и как актер, появившись в ленте брата Андрея «Сибириада», третьей части истории о Шерлоке Холмсе, «Жестоком романсе». В то время в жизни актера случилась семейная трагедия.
— Умерла мама. Для отца это стало сильным потрясением. Она уходила легко, без тяжелой болезни, без ужасных мук, какие бывают. Уход был предрешен, но всё равно никто не был готов к этому, — рассказывал режиссер в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
В конце 80-х годов постановщик создал продюсерский центр «ТриТэ». Первым успехом творческого объединения стал фильм «Урга — территория любви», получивший «Нику» и «Оскар». В начале 90-х драматург выпустил картину о дочери «Анна: от 6 до 18», ленту «Утомленные солнцем», «Сибирского цирюльника». Авторитет Никиты Сергеевича крепчал, и в 1998 году его избрали председателем правления Союза кинематографистов России.
Особой вехой в творчестве режиссера стала картина «12», попавшая на Венецианский кинофестиваль и выигравшая «Специального льва» за вклад в искусство. Более спорными, с точки зрения критиков, оказались ленты «Своя земля» и «Солнечный удар», однако большое значение работ драматурга для отечественного кинематографа неоспоримо.
Впрочем, Никита Михалков не только успешный кинорежиссер и продюсер, но и не менее успешный бизнесмен. Об этой стороне его жизни расскажем чуть подробнее.
529 миллионов дохода, вертолет и трактор
В 2018 году департамент культуры Москвы опубликовал декларацию Никиты Михалкова как худрука Государственного театра киноактера. Оказалось, кинорежиссеру есть чем похвастаться: у него в собственности находилось на тот момент 86 земельных участков, шесть жилых домов, дача, шесть апартаментов, 11 нежилых зданий и шесть машино-мест. В общей сложности — 29,9 миллиона квадратных метров недвижимости.
Доход Никиты Сергеевича за 2017 год составил 529 миллионов рублей. В автопарке у него «Нива» и трактор, а еще — вертолет Robinson R66. У супруги машины менее экзотичные — два Mercedes Benz, ее доход — «всего» 2,9 миллиона рублей, а из недвижимости — две квартиры, доли в трех апартаментах и три машино-места.
Комментируя тогда РИА Новости свою декларацию, Михалков отметил, что работает с 12 лет (сейчас ему 77), проводит мастер-классы за рубежом за 20–35 тысяч долларов, и добавил, что он наследник художников Василия Сурикова и Петра Кончаловского, «чьи картины стоят миллионы».
— Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия, причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах. Пора привыкнуть, что можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны, — процитировала режиссера его пресс-служба.
Лесозаготовки и несбывшиеся мечты на 7 миллиардов
Есть у именитого режиссера и бизнес, не связанный с кино и телевидением. Две компании, «Темино-Лесное» и «Темино-Павловское», занимаются заготовкой древесины и переработкой лесоматериалов (производство фанеры, плит, деревянных конструкций и мебели) в Нижегородской области.
Как писало издание «Секрет фирмы», в том же регионе, в деревне Щепачихе, находится имение Михалкова, копирующее княжеские палаты: с усадьбой, домовой церковью, русской баней, конюшнями, домиком охраны, гостевыми избами, столовой прислуги, гаражом и пристанью. Выручка «Темино-Лесное» в 2021 году составила 12,8 млн рублей, «Темино-Павловское» — 36 млн.
Еще одна компания режиссера называется «Цитадель». Никита Михалков задумывал создать рекреационно-оздоровительный центр в Нижегородской же области за 7 млрд рублей. В 2016 году он презентовал проект на Санкт-Петербургском экономическом форуме. По планам, это должен был быть туристический комплекс с горнолыжным курортом, spa, барами, гостиницей, общежитием для студентов его академии, а украшать «город» должны были военно-исторические декорации из фильмов Михалкова.
В 2017 году Никита Сергеевич объявил, что проект заморожен на неопределенное время.
Алмазы и культура
Вместе с екатеринбургским бизнесменом-патриотом Андреем Симановским (посмотрите, какие флешмобы в поддержку Владимира Путина устраивает многотысячная армия сотрудников его компании) Никита Михалков создал «Фонд центра на Поварской», который, по его словам, занимался реставрацией здания Центра театра и кино в Москве.
В 2020 году также сообщалось, что миллиардер Симановский будет спонсировать Фонд поддержки Центра театра и кино Никиты Михалкова.
С Уралом кинорежиссера связывал и еще один проект — уже признанная банкротом челябинская компания по обработке алмазов «Челпром-даймонд», где у Михалкова 10%, а у его зятя, мужа актрисы Анны Михалковой Альберта Бакова, — 20%.
Как писало агентство Regnum, в 2013 году «Челпром-даймонд» с подачи областного управления ФСБ стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте драгоценных камней на 40 млн рублей. Поводом стала попытка продать бриллианты иностранной компании. В 2015 году «Челпром-даймонд» был признан банкротом.
Два таких разных брака
Первой избранницей Никиты Сергеевича стала «русская Грета Гарбо» — Анастасия Вертинская. После картин «Алые паруса» и «Человек-амфибия» перед ее красотой не мог устоять ни один мужчина. В студенческие годы за актрисой ухаживали Андрей Миронов и Иннокентий Смоктуновский, Никита Михалков тоже дежурил под окнами недосягаемой возлюбленной. В какой-то момент Вертинская оттаяла и обратила внимание на настойчивого поклонника.
— Мы стояли у окна, обнявшись, и целовались, бесконечно и неудержимо. Смешанное чувство удивительного счастья и страшного греха меня не покидало. С Настей мне попросту снесло крышу, — делился режиссер воспоминаниями в книге «Территория моей любви».
Актеры почти не расставались и вскоре решили съехаться. Свадьбу влюбленные сыграли, когда у них уже родился сын Степа. Казалось, в отношениях супругов царила страсть, но через четыре года они разошлись: Никита Сергеевич ожидал, что жена будет сидеть дома и заниматься бытом, а Анастасия не могла бросить карьеру.
— Я очень его любила, но была совершенно одержима своей профессией, — объясняла позже Вертинская. — Не знаю почему, но фанатично любила свою работу. Готова была перенести все невзгоды. Снималась в массовках, получая копейки. А ему нужна была совершенно другая женщина. И правильно, что мы разошлись! Два таких сильных человека не могут жить вместе.
После развода бывшим супругам удалось сохранить дружбу. При встречах с Анастасией Михаил Сергеевич испытывал лишь чувство «светлой ностальгии».
Совсем иначе складывались отношения режиссера с моделью Татьяной Соловьевой. Встретив привлекательную манекенщицу, Никита Сергеевич влюбился не на шутку.
— Случилось так, как невозможно было, чтобы случилось. Я вернулся на побывку из армии. Однажды мы из Дома кино поехали искать Татьяну в новостройке. Там было домов 15 одинаковых. Зашли с другом в подъезд. Позвонили в первую попавшуюся дверь, и открыла именно Татьяна. Вот так всё и решилось, — делился Михалков.
События развивались стремительно: скромная свадьба, рождение дочки Анны, а через год — и сына Артема. Ради семьи Татьяна оставила успешную карьеру на подиуме, что стало залогом крепкого брака. Впоследствии жена драматурга смогла проявить себя, возглавив проект «Русский силуэт».
Влюбленные демонстрировали идиллию в отношениях, регулярно появляясь вместе на публике. Свидетельством гармонии стало и появление спустя почти 13 лет совместной жизни их младшей дочери Надежды. Сейчас Михалковы не только счастливые родители, но и бабушка с дедушкой. Остается только восхищаться супругами, которые вместе почти полвека и за это время не дали ни единого повода заподозрить их в разладе.
Дружба с Путиным, отказ Брэда Питта и мировой заговор
Семь лет назад в честь своего юбилея Никита Сергеевич организовал грандиозное торжество в демонстрационном зале ГУМа в Москве. На празднике собралось более 300 гостей. Среди них оказались известные политики, бизнесмены, артисты, представители шоу-бизнеса и, разумеется, многочисленные родственники именинника.
Президент Владимир Путин тогда прибыл на торжество одним из первых. Он вышел на сцену и лично произнес поздравительную речь Михалкову.
— Вы всегда в гуще общественной и культурной жизни страны, полны новых идей и замыслов, смело беретесь за самые дерзкие творческие проекты и неизменно добиваетесь успеха. Убежден, что главный секрет Ваших профессиональных достижений — большой и щедрый талант, поистине неиссякаемая энергия, трудолюбие и, конечно, искренняя забота о сохранении замечательных традиций русской культуры, — отметил Путин.
А вот голливудская звезда Брэд Питт не спешил водить дружбу с Михалковым. 8 лет назад актер должен был исполнить главную роль в картине Никиты Михалкова «Солнечный удар». Однако сотрудничество не получилось после того, как концепция фильма была изменена.
— Просто тогда это был бы не фильм Никиты Михалкова о Бунине, а фильм Брэда Питта о Брэде Питте. И он был бы тогда совсем другой. И, наверное, намного легче он мог бы выйти в зарубежный прокат, хотя вряд ли, — отметил Владимир Мединский.
Критикуют режиссера, например, за высказывание 2010 года в интервью телеканалу РЕН-ТВ. Михалкову тогда задали вопрос, правда ли, что он ездит с мигалкой. Никита Сергеевич ответил «да», «мигалка принадлежит Министерству обороны», благодаря мигалке он «успевал на съемки фильма «УС-2«». Он добавил, что «так было всегда и так будет всегда!»
В ролике «У кого в кармане государство?», выпущенном 1 мая 2020 г. в рамках видеоблога «Бесогон ТВ» на видеохостинге Youtube, Михалков высказал ряд спорных утверждений: о якобы существующих планах Билла Гейтса по сокращению населения Земли с помощью вакцинации против COVID-19; о чипировании посредством неких прививок, с помощью которого человек якобы может превратиться в управляемого робота; о том, что длительная изоляция и дистанционное обучение внедряются, возможно, с целью формирования у граждан «цифровой зависимости».
Недавно мы рассказывали, чем зарабатывает на жизнь и как тратит деньги любимец женщин Григорий Лепс. Ветер за окном народного артиста плачет не где-нибудь, а в дорогущем загородном доме площадью более 2000 квадратов.
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