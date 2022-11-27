Дружба с Путиным, отказ Брэда Питта и бриллиантовый завод: как Никита Михалков стал очень богатым человеком

— Умерла мама. Для отца это стало сильным потрясением. Она уходила легко, без тяжелой болезни, без ужасных мук, какие бывают. Уход был предрешен, но всё равно никто не был готов к этому, — рассказывал режиссер в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

В конце 80-х годов постановщик создал продюсерский центр «ТриТэ». Первым успехом творческого объединения стал фильм «Урга — территория любви», получивший «Нику» и «Оскар». В начале 90-х драматург выпустил картину о дочери «Анна: от 6 до 18», ленту «Утомленные солнцем», «Сибирского цирюльника». Авторитет Никиты Сергеевича крепчал, и в 1998 году его избрали председателем правления Союза кинематографистов России.