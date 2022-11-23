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Новосибирский завод химконцентратов поставит в Египет компоненты ядерного топлива

Их будут использовать для работы исследовательского реактора

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Как мы писали ранее, 6% от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира работают на топливе, производимом на НЗХК

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Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) поставит в Египет компоненты низкообогащенного

ядерного топлива для исследовательского реактора. Контракт подписали на международном форуме «Атомэкспо 2022», сообщение об этом появилось на сайте форума.

НЗХК входит в состав «ТВЭЛ» — топливной компании госкорпорации «Росатом». По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2021 года выручка ПАО НЗХК составила 8,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 637,1 миллиона рублей.

Как говорится в сообщении, сотрудничество Новосибирского завода химконцентратов и организации по атомной энергии Египта (EAEA) осуществляется в рамках долгосрочного контракта. По договору НЗХК должен поставлять в Египет компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора ETRR-2. Поставку топлива выполнят в 2023 году.

— Номенклатура продукции включает урановые компоненты, а также изделия из алюминиевого сплава и порошка алюминия, — отметили в пресс-службе форума.

Реактор ETRR-2 расположен в египетском Центре ядерных исследований в городе Иншас. Он используется для научных исследований в области физики элементарных частиц, материаловедения, а также наработки радиоизотопов.

О том, как НЗХК хранит радиоактивные отходы — читайте в нашем материале. Завод построил комплекс для переработки отходов и показал старое хвостохранилище.

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