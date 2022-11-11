«Не знаем мы, где теперь брать работников». Как мобилизация отразилась на новосибирском бизнесе

В опросе участвовали 5 760 предпринимателей из всех регионов страны. 74% респондентов относятся к микробизнесу, 21% — к малому, 3,4% — к среднему и 1,6% — к крупному.

6% опрошенных заявили, что им пришлось или вскоре придется закрыть бизнес. Еще 7% отмечают «кризис», 27% — «серьезный спад» выручки, 30,4% — падение выручки, но «подконтрольное». Лишь у 9% есть рост.