«Не знаем мы, где теперь брать работников». Как мобилизация отразилась на новосибирском бизнесе
Правительство разрабатывает меры поддержки, но предприниматели жалуются на срыв работы
34% российских предпринимателей жалуются на дефицит кадров. После начала частичной мобилизации проблема обострилась. Часть компаний не смогли найти замену для призванных сотрудников, а бизнесмены жалуются на нарушение привычной схемы работы и нервную обстановку в коллективе. Мы поговорили с экспертами о том, как мобилизация отразилась на бизнесе Новосибирска, а также изучили федеральную статистику.
Что говорят цифры
В начале ноября федеральный омбудсмен по бизнесу опубликовал результаты опроса российских предпринимателей, проведенного в октябре. Согласно ему, больше половины бизнесменов (64%) оценивают спад внутреннего спроса как фактор, наиболее негативно влияющий на их дело. 34% отмечают дефицит кадров, еще 26,5% говорят о разрыве цепочек поставок.
В 34% коллективов мобилизовали часть сотрудников. По данным уполномоченного, из них в 58,6% смогли найти замену или же она не понадобилась. 19% компаний не смогли подобрать новых людей на место мобилизованных сотрудников.
В опросе участвовали
6% опрошенных заявили, что им пришлось или вскоре придется закрыть бизнес. Еще 7% отмечают «кризис», 27% — «серьезный спад» выручки, 30,4% — падение выручки, но «подконтрольное». Лишь у 9% есть рост.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат рассказал НГС, что к нему не поступало массовых обращений. В период частичной мобилизации в аппарат уполномоченного пришло только 2 жалобы:
— Одно из обращений касалось бронирования ключевых сотрудников предприятия, наши специалисты оказали необходимую консультационную помощь, — рассказал Николай Мамулат.
Ещё одно обращение касалось отсрочки:
— Индивидуальный предприниматель в единственном числе ведет свою деятельность в сельскохозяйственной сфере, жена в декрете, трое детей, однако старшему уже исполнилось 16 лет, таким образом глава семьи не попадает под отсрочку, — рассказал уполномоченный.
Аппарат омбудсмена обсудил ситуацию с военкомом и главой администрации района. Вопрос вынесли на комиссию, но в отсрочке отказали.
— Конечно, я считаю, что к каждой такой ситуации необходим индивидуальный подход. Это тоже безопасность страны, только экономическая, — подчеркнул омбудсмен.
«Мы же не держим запасных людей»
По словам представителей бизнеса, ситуация немного сложнее. Генеральный директор ГК «Химметалл» (крупный застройщик) Евгений Гаврилов рассказал НГС, что в процентном соотношении мобилизовали немного сотрудников, но это «нужные кадры».
— Действительно, у нас подергали людей, приезжали на стройки, на работу. Причем никого не интересует, насколько важны эти люди, какую должность они занимают. Даже управленческий персонал, который нужен для руководства заводов, пытались забрать, — рассказал Евгений Гаврилов.
При этом на заводах и стройплощадках кадров не хватало и до начала мобилизации. На работу повлияло и психологическое состояние сотрудников: из-за отсутствия четких разъяснений о том, кто подлежит мобилизации, каждый боялся попасть под призыв.
— Мы же не держим запасных людей. Людей не хватает. Коллективы подобраны, бригады слажены, а людей выдергивают, рвутся слаженные работы. На сроках, наверное, это не отразится, но дело в том, что это очень сильно нервирует. Все на нервах, а это очень плохо отражается на работе. Когда человек не понимает, в какой момент его могут прийти и забрать, будут ли его забирать, — объяснил предприниматель.
По словам Евгения Гаврилова, из-за этого многие уехали. Бизнесмен отметил, что в стране нет механизмов защиты для людей, которые важны для экономики.
— Как это будет влиять на экономику? Очевидно, очень плохо. Думаю, падение ВВП в стране будет серьезным. Кадров не хватает катастрофически, их и раньше не хватало, а с этой мобилизацией и отъездами... Мы копаем себе очень большую яму, и чем это закончится — непонятно, — рассказал Гаврилов.
О том, что среди призванных были ключевые сотрудники и владельцы бизнесов, говорит и председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Игорь Салов. По его словам, по этому поводу организация писала жалобы и обращения.
— Ответа нет, это вопросы риторические. Проблемы с дефицитом кадров были и до этих событий, а сейчас они усугубились. Не знаем мы, где теперь брать квалифицированных работников. Будем работать сейчас с нашей системой образования, делать что-то для повышения квалификации, переквалификации работников, — рассказал Игорь Салов НГС.
Российская общественная организация «Опора России» работает с 2002 года. Специализируется на защите прав и законных интересов малого и среднего бизнеса. Включает в себя около 400 тысяч предпринимателей, ее отделения присутствуют в 85 регионах России.
Происходящие процессы он оценивает как «критичные, но не фатальные». При этом кризис может стимулировать систему образования, в частности, средне-специального:
— Но мы же не сделаем это по щелчку пальцев. Совершенно точно, что мы переживаем непростые времена, это было прогнозируемо, — подчеркнул председатель «Опоры России».
Малый бизнес в России никогда не был в комфортных условиях: сначала кризис 2008 года, затем секторальные санкции 2014 года, пандемия, специальная военная операция, перечислил Игорь Салов.
— Это состояние неопределенности и тревоги, к сожалению, становится достаточно естественным, люди к этому привыкли. Это компенсируется тем, что внимание правительства к малому бизнесу повышается.
Как пытаются помочь
С момента объявления о частичной мобилизации аппарат новосибирского омбудсмена по бизнесу активно включился в информационную работу, рассказал Николай Мамулат. Организовали горячую линию для бизнеса. Кроме того, информацию о мерах поддержки публикуют на сайте, в телеграм-канале, рассылают общественным помощникам в районы.
— Постоянно проводим выездные встречи с предпринимателями совместно с прокуратурой, органами власти. При этом отмечу, что вопросы по мобилизации в основном касаются разъяснений: а что, если? И относятся к трудовым отношениям, возможному приостановлению деятельности организаций, налоговым платежам, пенсионным и страховым взносам, кредитам, — сказал Мамулат.
В первые дни после объявления частичной мобилизации предложения регионального омбудсмена направили федеральному. Одно из них касалось отсрочки, в случае если предприниматель одновременно является и директором, и учредителем.
Также в число региональных мер поддержки вошли: арендные каникулы по государственному имуществу, кредитные каникулы или реструктуризация для мобилизованных заемщиков Фонда микрофинансирования Новосибирской области.
Заксобрание региона приняло закон «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения». Он касается снижения налоговых ставок для некоторых компаний.
При этом последствия для российской экономики от санкций будут гораздо серьезнее, чем от частичной мобилизации, считает председатель новосибирской «Опоры России» Игорь Салов:
— У нас фиксируется падение спроса, снижается покупательная способность населения. Нужно продолжать работать, а проблемы нарастают, — сказал Салов.
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