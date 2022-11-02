20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 61.43
eur 60.97
Тема дняОбщественники против скейт-парка
Все новости
Все новости
Обзор

Зарабатывает под 300 млн в год. Все бизнесы Ксении Собчак в России

Рассказываем, за счет чего живет журналистка

2 037
ds

Ксения Собчак зарабатывает миллионы — мы посмотрели на чем

Поделиться

Ксения Собчак уехала из России после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан, а затем арестован по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, Суханов и владелец Telegram-канала «Тушите свет», экс-главред журнала Tatler, Ариан Романовский (Кузьмин) вымогали 11 милионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за нераспространение информации о нем.

ТАСС сообщал со ссылкой на источники, что и сама Собчак фигурирует в деле как подозреваемая, но затем адвокат журналистки это опроверг.

Бывшая телеведущая давно зарабатывает на рекламных контрактах и своих соцсетях. В рубрике «Звездный бизнес» MSK1.RU рассказывает, какими еще делами занимается Ксения Собчак в России.

Доходы Собчак раскрыл ее муж

В 2021 году Forbes поставил Собчак на 7-е место в рейтинге самых успешных звезд России. Ее доход оценили в $ 4,7 млн. Издание отмечало, что у нее есть контракты с Mercedes-Benz, Dior и Bosco. В 2020 году муж Ксении режиссер Константин Богомолов как худрук Театра на Малой Бронной подал декларацию о доходах, из которой стало известно, что в 2019-м Ксения Собчак заработала 185,7 млн рублей.

В 2020 году доход Собчак составил 212,7 млн рублей, а в 2021-м, согласно декларации Богомолова, его жена заработала 295,3 млн рублей, а сам он — 14,4 млн.

В собственности у Ксении пять с половиной земельных участков, один жилой дом и доли еще в двух, две квартиры и треть еще одной, а также девять нежилых помещений. В автопарке журналистки Bentley Continental GT Speed, Toyota Land Cruiser 150 и минивэн Mercedes-Benz V 250 D LEX.

При этом, по данным Росреестра, с 2018 года Ксении принадлежит еще один трехэтажный дом площадью 1865,9 кв. м. В декларации такого нет, возможно, причина в том, что он был достроен только в 2021-м. Этот коттедж находится на Рублевке, в элитном поселке Горки-8, и именно в нем проходили обыски после задержания коммерческого директора Собчак.

В последние годы Ксения много времени уделяла проекту «Осторожно: Собчак» на Youtube. Во время съемок выпуска про отца Сергия в Свердловской области на съемочную группу напали

В последние годы Ксения много времени уделяла проекту «Осторожно: Собчак» на Youtube. Во время съемок выпуска про отца Сергия в Свердловской области на съемочную группу напали

Поделиться

«Осторожно: Собчак»

Во «вселенную» «Осторожно: Медиа» входит шоу на Youtube-канале «Осторожно: Собчак», а также несколько телеграм-каналов, в том числе «Кровавая барыня», «Собчак», «Осторожно, новости» и другие. Причастность к телеграм-каналу «Тушите свет» Ксения опровергла.

У Ксении есть действующее ИП, а права на товарные знаки «Собчак», «Осторожно» и прочие, связанные с ее медиа, принадлежат самой журналистке.

На Youtube-канал «Осторожно: Собчак» подписано <nobr class="_">3,21</nobr> млн человек

На Youtube-канал «Осторожно: Собчак» подписано 3,21 млн человек

Поделиться

Бизнес с бывшей журналисткой

По данным сервиса СПАРК-Интерфакс, Ксения Собчак — совладелица четырех российских компаний. 51% у нее в PR-агентстве JuneJuly (ООО «Джун энд джулай»). В июле сообщалось, что у организации есть долг по налогам в 220 тысяч рублей. В 2021 году выручка этой компании составила 38,1 млн рублей, а чистая прибыль — всего 72 тысячи.

На компанию «Лидерс», в которой у Собчак тоже 51%, зарегистрирован домен «Агентства креативных индустрий». Оно проводит исследования индустрии моды Москвы и России. Выручка «Лидерс» в 2021 году — 76,3 млн рублей, чистая прибыль — 5,7 млн.

Вторая совладелица обеих компаний — Юлия Прудько, журналист по образованию, работавшая когда-то в журнале Yes!, а затем — PR-директором брендов Kira Plastinina и Lublu Kira Plastinina. Собственницей 51% «Джун энд джулай» Ксения Собчак стала только в 2019 году, до этого компания принадлежала Прудько. А вот «Лидерс» они создали уже вместе в том же 2019-м.

— Агентство [JuneJuly] работает с людьми с разной степенью медийности. Ксения Собчак для меня — ключевой человек в индустрии. Она всегда с большим энтузиазмом откликалась на мои просьбы рассмотреть новый бренд, поддержать молодых дизайнеров, потому что верит в их талант и хочет помочь им развиваться. Предложение Ксении о партнерстве я восприняла как максимально высокую оценку моей работе, — рассказывала Юлия Прудько.

В 2018 году Собчак участвовала в выборах президента РФ и набрала <nobr class="_">1,68%</nobr> голосов

В 2018 году Собчак участвовала в выборах президента РФ и набрала 1,68% голосов

Поделиться

Ресторан с меню от искусственного интеллекта

Летом 2022 года Собчак стала участницей еще трех компаний: 5% у нее в ООО «Фиш», 15% в ООО «Гавань» и 50% в ООО «Ши». Во всех трех организациях совладельцем является известный ресторатор Борис Зарьков, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family.

«Ши», где у Собчак и Зарькова по половине, создано в июне 2022 года, на него зарегистрирован товарный знак She — это одноименный ресторан на Большой Никитской, открытый Зарьковым, в котором Собчак позиционировалась как амбассадор.

Главная фишка этого итальянско-японского заведения в том, что над меню работает не только реальный шеф Владимир Мухин, но и виртуальный — искусственный интеллект, которому дали имя Саша Вайнер.

Реквизиты ООО «Гавань» (выручка в 2021 году 278 млн рублей) указаны на сайте ресторана She для оплаты доставки и бронирования. «Фиш» создан в июне 2022 года, вместе с Собчак им владеют Борис Зарьков и шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин.

Ранее мы рассказывали, каким бизнесом занимаются Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин (признан физлицом-иноагентом), Ольга Бузова, Тимати и Эмин, а также лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

А всю информацию об обысках у Ксении Собчак, уголовном деле и ее отъезде читайте в этом разделе.

Самую оперативную информацию о жизни столицы теперь можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

Ксения СобчакИскусственный интеллектРесторанУголовное делоБизнес
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2