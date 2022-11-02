Зарабатывает под 300 млн в год. Все бизнесы Ксении Собчак в России

В 2020 году доход Собчак составил 212,7 млн рублей, а в 2021-м , согласно декларации Богомолова, его жена заработала 295,3 млн рублей, а сам он — 14,4 млн.

В собственности у Ксении пять с половиной земельных участков, один жилой дом и доли еще в двух, две квартиры и треть еще одной, а также девять нежилых помещений. В автопарке журналистки Bentley Continental GT Speed, Toyota Land Cruiser 150 и минивэн Mercedes-Benz V 250 D LEX.