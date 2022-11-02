Зарабатывает под 300 млн в год. Все бизнесы Ксении Собчак в России

Ксения Собчак уехала из России после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан, а затем арестован по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, Суханов и владелец Telegram-канала «Тушите свет», экс-главред журнала Tatler, Ариан Романовский (Кузьмин) вымогали 11 милионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за нераспространение информации о нем.
ТАСС сообщал со ссылкой на источники, что и сама Собчак фигурирует в деле как подозреваемая, но затем адвокат журналистки это опроверг.
Бывшая телеведущая давно зарабатывает на рекламных контрактах и своих соцсетях. В рубрике «Звездный бизнес» MSK1.RU рассказывает, какими еще делами занимается Ксения Собчак в России.
Доходы Собчак раскрыл ее муж
В 2021 году Forbes поставил Собчак на 7-е место в рейтинге самых успешных звезд России. Ее доход оценили в
В 2020 году доход Собчак составил
В собственности у Ксении пять с половиной земельных участков, один жилой дом и доли еще в двух, две квартиры и треть еще одной, а также девять нежилых помещений. В автопарке журналистки Bentley Continental GT Speed, Toyota Land Cruiser 150 и минивэн Mercedes-Benz V 250 D LEX.
При этом, по данным Росреестра, с 2018 года Ксении принадлежит еще один трехэтажный дом площадью
«Осторожно: Собчак»
Во «вселенную» «Осторожно: Медиа» входит шоу на Youtube-канале «Осторожно: Собчак», а также несколько телеграм-каналов, в том числе «Кровавая барыня», «Собчак», «Осторожно, новости» и другие. Причастность к телеграм-каналу «Тушите свет» Ксения опровергла.
У Ксении есть действующее ИП, а права на товарные знаки «Собчак», «Осторожно» и прочие, связанные с ее медиа, принадлежат самой журналистке.
Бизнес с бывшей журналисткой
По данным сервиса СПАРК-Интерфакс, Ксения Собчак — совладелица четырех российских компаний.
На компанию «Лидерс», в которой у Собчак тоже
Вторая совладелица обеих компаний — Юлия Прудько, журналист по образованию, работавшая когда-то в журнале Yes!, а затем — PR-директором брендов Kira Plastinina и Lublu Kira Plastinina. Собственницей
— Агентство [JuneJuly] работает с людьми с разной степенью медийности. Ксения Собчак для меня — ключевой человек в индустрии. Она всегда с большим энтузиазмом откликалась на мои просьбы рассмотреть новый бренд, поддержать молодых дизайнеров, потому что верит в их талант и хочет помочь им развиваться. Предложение Ксении о партнерстве я восприняла как максимально высокую оценку моей работе, — рассказывала Юлия Прудько.
Ресторан с меню от искусственного интеллекта
Летом 2022 года Собчак стала участницей еще трех компаний:
«Ши», где у Собчак и Зарькова по половине, создано в июне 2022 года, на него зарегистрирован товарный знак She — это одноименный ресторан на Большой Никитской, открытый Зарьковым, в котором Собчак позиционировалась как амбассадор.
Главная фишка этого итальянско-японского заведения в том, что над меню работает не только реальный шеф Владимир Мухин, но и виртуальный — искусственный интеллект, которому дали имя Саша Вайнер.
Реквизиты ООО «Гавань» (выручка в 2021 году 278 млн рублей) указаны на сайте ресторана She для оплаты доставки и бронирования. «Фиш» создан в июне 2022 года, вместе с Собчак им владеют Борис Зарьков и шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин.
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