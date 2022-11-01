«Обувь России» встала на путь банкротства: арбитражный суд Москвы принял заявления от кредиторов
Компания должна банкам и партнёрам около 5 миллиардов рублей
Кредиторы главной операционной компании группы «Обувь России» - ООО «ОР» попросили признать её банкротом.
Уведомление об этом, подписанное руководителем и основным владельцем компании Антоном Титовым опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации информационного агентства Интерфакс.
На сайте Арбитражного суда города Москвы есть информация о банкротном иске к ООО «ОР», в качестве кредиторов в котором фигурируют крупные банки (ВТБ, ПРОМСВЯЗЬБАНК, СБЕРБАНК), компании подрядчики (ООО «МЕГАПОЛИС», ООО «ТЭК-МАГИСТРАЛЬ») а так же физические лица (Александр и Юлия Зозуля, Евгений Кузмичёв).
ООО «ОР» основное юридического лицо группы известной долгое время, как «Обувь России». Компания занималась управлением сетью обувных магазинов (преимущественно под маркой «Вестфалика»). По данным Контур.Фокус, выручка предприятия в 2021 году составила 5,4 млрд. рублей, а чистый убыток - 4,4 млрд. рублей.
«ОР» начала испытывать явные финансовые трудности ещё в начале этого года, когда допустила несколько дефолтов подряд по своим облигациям. «ОР» предлагала кредиторам разные варианты решения этой проблемы. Одним из них, например, был обмен облигаций на доли в компании. Общая сумма долгов по этим ценным бумагам к началу лета составила 4,75 млрд рублей. Договориться с кредиторами в итоге не удалось и во второй половине октября они объявили о намерении добиваться банкротства компании. По данным Контур.Фокус, на балансе ООО «ОР» числится активов на 22,3 млрд. рублей.
НГС отправил письменный запрос в группу ОР.
Однако, какую часть этой суммы можно будет превратить в деньги для выплаты кредиторам сейчас сказать сложно. Один из основных активов компании - торговая сеть, бывшая в своё время одной из крупнейших в России, в последнее время стремительно сокращается. . Основная производственная площадка группы - фабрика S-Tep в Бердсе так же не работает с августа этого года.