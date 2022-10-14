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Фоторепортаж

Новосибирец купил трех страусов за счет бюджета — рассказываем, как и зачем

Пока страусиная ферма не приносит Игорю Жигунову дохода, но он планирует расширяться

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Сейчас у Игоря 9 взрослых страусов

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Житель деревни Шибково в Искитимском районе Игорь Жигунов купил трех страусов за счет бюджета. Идея открыть страусиную ферму появилась у его сына еще 3 года назад. Пока предприятие не приносит прибыли, но Игорь Жигунов намерен расширяться.

Купить 3 страусов из своих 9 мужчина смог с помощью социального контракта — механизма помощи предпринимателям в Новосибирской области.

— Направления осуществления соцконтрактов — поиск работы, предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Сумма на один соцконтракт по направлению предпринимательской деятельности ежегодно увеличивается — в начале года она составляла 250 000 рублей, сейчас составляет 350 000 рублей, — рассказала начальник управления организации социальных выплат Министерства труда и социального развития Татьяна Мальцева.

Корреспонденты НГС побывали на ферме у Игоря и посмотрели, как живут страусы, а также узнали, как работает соцконтракт.

Трех птиц фермер смог купить благодаря соцконтракту

Трех птиц фермер смог купить благодаря соцконтракту

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Идею со страусиной фермой Игорю Жигунову предложил сын еще три года назад.

— Взяли сначала маленьких, они у нас погибли. Потом еще трех взяли, еще трех. Выжили только пять, подросли, так всё и закрутилось, — вспоминает Игорь Жигунов.

В феврале мужчина решил оформить соцконтракт, ему выделили 250 000, на них он купил еще трех страусов.

— Продукцию пока никуда не реализуем. Яйца сдаем в художественные школы, чтобы разрисовывали ребятишки. Сейчас взяли землю, чтобы сделать большую ферму. Хотим реализовывать мясо, чтобы это приносило выгоду, а не для себя. Для себя дорого, — вздыхает фермер.

Сейчас у Игоря 9 взрослых страусов. В месяц на одну птицу уходит около 2000 рублей.

На покупку страусов ему выделили <nobr class="_">250 000</nobr> рублей

На покупку страусов ему выделили 250 000 рублей

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По данным Татьяны Мальцевой, с начала года при подобной поддержке бизнес смогли организовать 1200 человек. В целом эта мера поддержки работает в регионе с 2010 года. За 12 лет соцконтракт заключили около 30 000 человек.

Пока страусиная ферма не приносит много прибыли. Яйца, например, отдают в художественную школу — чтобы дети разрисовывали

Пока страусиная ферма не приносит много прибыли. Яйца, например, отдают в художественную школу — чтобы дети разрисовывали

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Чтобы заключить соцконтракт, человек должен обратиться в Министерство труда. Его заявление рассмотрят с учетом жизненной ситуации и доходов.

В будущем Игорь хочет расширить хозяйство и продавать страусиное мясо

В будущем Игорь хочет расширить хозяйство и продавать страусиное мясо

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В месяц на корм одному страусу уходит около 2000 рублей

В месяц на корм одному страусу уходит около 2000 рублей

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Мама двоих детей Валентина Собачкина тоже воспользовалась соцконтрактом. На выделенные деньги она открыла свою небольшую пекарню, где работает одна

Мама двоих детей Валентина Собачкина тоже воспользовалась соцконтрактом. На выделенные деньги она открыла свою небольшую пекарню, где работает одна

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Валентина обратилась в центр занятости по безработице, но там ей предложили заключить соцконтракт

Валентина обратилась в центр занятости по безработице, но там ей предложили заключить соцконтракт

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Женщина закупила необходимое оборудование — тестомес, конвекционную печь, расстоечный шкаф — арендовала помещение и начала работать

Женщина закупила необходимое оборудование — тестомес, конвекционную печь, расстоечный шкаф — арендовала помещение и начала работать

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Кроме булочек Валентина готовит полуфабрикаты — пельмени и вареники. Пекарня начала работать недавно и, по словам женщины, пока не приносит большого дохода

Кроме булочек Валентина готовит полуфабрикаты — пельмени и вареники. Пекарня начала работать недавно и, по словам женщины, пока не приносит большого дохода

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