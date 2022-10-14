Новосибирец купил трех страусов за счет бюджета — рассказываем, как и зачем

Житель деревни Шибково в Искитимском районе Игорь Жигунов купил трех страусов за счет бюджета. Идея открыть страусиную ферму появилась у его сына еще 3 года назад. Пока предприятие не приносит прибыли, но Игорь Жигунов намерен расширяться.

Купить 3 страусов из своих 9 мужчина смог с помощью социального контракта — механизма помощи предпринимателям в Новосибирской области.