Новосибирец купил трех страусов за счет бюджета — рассказываем, как и зачем
Пока страусиная ферма не приносит Игорю Жигунову дохода, но он планирует расширяться
Житель деревни Шибково в Искитимском районе Игорь Жигунов купил трех страусов за счет бюджета. Идея открыть страусиную ферму появилась у его сына еще 3 года назад. Пока предприятие не приносит прибыли, но Игорь Жигунов намерен расширяться.
Купить 3 страусов из своих 9 мужчина смог с помощью социального контракта — механизма помощи предпринимателям в Новосибирской области.
— Направления осуществления соцконтрактов — поиск работы, предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Сумма на один соцконтракт по направлению предпринимательской деятельности ежегодно увеличивается — в начале года она составляла
Корреспонденты НГС побывали на ферме у Игоря и посмотрели, как живут страусы, а также узнали, как работает соцконтракт.
Идею со страусиной фермой Игорю Жигунову предложил сын еще три года назад.
— Взяли сначала маленьких, они у нас погибли. Потом еще трех взяли, еще трех. Выжили только пять, подросли, так всё и закрутилось, — вспоминает Игорь Жигунов.
В феврале мужчина решил оформить соцконтракт, ему выделили
— Продукцию пока никуда не реализуем. Яйца сдаем в художественные школы, чтобы разрисовывали ребятишки. Сейчас взяли землю, чтобы сделать большую ферму. Хотим реализовывать мясо, чтобы это приносило выгоду, а не для себя. Для себя дорого, — вздыхает фермер.
Сейчас у Игоря 9 взрослых страусов. В месяц на одну птицу уходит около 2000 рублей.
По данным Татьяны Мальцевой, с начала года при подобной поддержке бизнес смогли организовать 1200 человек. В целом эта мера поддержки работает в регионе с 2010 года. За 12 лет соцконтракт заключили около
Чтобы заключить соцконтракт, человек должен обратиться в Министерство труда. Его заявление рассмотрят с учетом жизненной ситуации и доходов.
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