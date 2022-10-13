Экс-директоров новосибирского «Сибсельмаша» просят заплатить за долги компании
К ответственности могут привлечь трех бывших руководителей новосибирского «Сибсельмаша»
В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление ООО «Производственное объединение "Гормаш"» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей обанкротившегося ОАО «НПО "Сибсельмаш"» Олега Косточкина, Владимира Игнатовского и Геннадия Гребенщикова. Общая сумма требований кредиторов превышает
— ООО «ПО "Гормаш"» просит привлечь Косточкина Олега Михайловича, Игнатовского Владимира Кондратьевича, Гребенщикова Геннадия Львововича к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО «НПО "Сибсельмаш"», — указано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве 11 октября.
Косточкин руководил заводом в период с
Стоит отметить, что в первый раз соответствующее заявление общество подало в конце августа текущего года, однако суд оставил ходатайство без движения из-за неполноты данных. В частности, в заявлении не были указаны обстоятельства, на которых основаны требования о привлечении к субсидиарной ответственности. В октябре ООО «ПО "Гормаш"» вновь обратилось с ходатайством в суд, после этого арбитраж принял заявление к производству.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Производственное объединение "Гормаш"» зарегистрировано в Киселевске Кемеровской области, оно было признано банкротом в 2018 году. Учредителями организации выступают Андрей Шмаков (30% доли), Вадим Жалеев (10%) и ООО «Универсалстройинвест» (60% доли). Последнее также признали несостоятельным в 2022 году, основным совладельцем компании является Петр Чертулин (99%) — он числится учредителем, в частности, ООО «Торговый дом Сибмаш».
Напомним, ОАО «Новосибирское производственное объединение "Сибсельмаш"» было официально признано банкротом в 2012 году, на тот момент общая сумма обязательств предприятия перед кредиторами составила более
Завод занимался производством сельскохозяйственной техники и горно-шахтного оборудования, а также выпуском технологических частей артиллерийского выстрела. Указом президента страны «Сибсельмаш» был включен в перечень стратегических предприятий страны.
Как сообщается в карточке дела на сайте «Электронное правосудие», в конце августа арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства по делу о несостоятельности ОАО «НПО "Сибсельмаш"».