Экс-директоров новосибирского «Сибсельмаша» просят заплатить за долги компании

Косточкин руководил заводом в период с 2007-го по 2009 год, Игнатовский — в 2009–2010 годы. Позже его сменил Геннадий Гребенщиков.

Стоит отметить, что в первый раз соответствующее заявление общество подало в конце августа текущего года, однако суд оставил ходатайство без движения из-за неполноты данных. В частности, в заявлении не были указаны обстоятельства, на которых основаны требования о привлечении к субсидиарной ответственности. В октябре ООО «ПО "Гормаш"» вновь обратилось с ходатайством в суд, после этого арбитраж принял заявление к производству.