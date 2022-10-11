Потенциальному инвестору отказали в строительстве больницы под Новосибирском — он обратился в суд
Но гарантию компании сочли сомнительной и суд встал на сторону Минздрава
Арбитражный суд Новосибирской области признал законным решение Министерства здравоохранения региона, отклонившего заявку одного из инвесторов на участие в строительстве инфекционной больницы в поселке Садовый под Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Строительство учреждения продолжает выбранный ранее частный партнер.
По данным ведомства, заявку отклонили, так как претендент не соответствовал требованиям закона к участнику государственно-частных партнерских (ГЧП) проектов.
— В подтверждение наличия необходимых средств или возможности их получения истец представил сомнительную гарантию компании, зарегистрированной в другой стране и не являющейся кредитной организацией, — указано в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
По данным источника НГС, речь идет о московском ООО «РКАП Концессионная компания
По данным «Контур.Фокуса», ООО «РКАП Концессионная компания
— При таких обстоятельствах у региональной власти возникли обоснованные сомнения в добросовестности истца и его способности выполнить свои обязательства, — пояснили в прокуратуре.
В базе данных «Контур.Фокус» и других источниках не указан номер телефона фирмы «РКАП Концессионная компания
Проекты развития 2». Соглашение о строительстве учреждения заключили в сентябре 2021 года.Инфекционная больница возводится в регионе в рамках модели ГЧП, инициатор строительства — входящее в холдинг «К1» ООО «Проекты развития 2». Соглашение о строительстве учреждения заключили в сентябре 2021 года.
Инфекционная больница рассчитана на 504 койки, в ней планируется разместить шесть лечебных отделений, отделения интенсивной терапии, реанимации, рентгенологическое и другие. Больница будет оснащена вертолетной площадкой для санитарной авиации, а также собственной котельной.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Проекты развития 2» учреждено ООО «К1 КОНЦЕССИИ», выручка которого за 2020 год составила 1,7 миллионов рублей. «Проекты развития 2» связано еще с 7 компаниями, общий баланс которых составляет более полумиллиарда рублей. Среди учредителей компании «К1 КОНЦЕССИИ» есть компания ООО «Фракджет-Строй» (60%), существующая с 2015 года; 40% — у Павла Овчинникова. «Фракджет-Строй» на 99% принадлежит ООО «К 1», которой, в свою очередь, владеет Анастасия Ярошенко (100%).
Основной этап работ на площадке строительства начался летом текущего года, завершить объект планируется в третьем квартале 2023 года. В 2020 году реализация проекта оценивалась в 4,5 миллиарда рублей, однако уже в сентябре года стало известно, что стоимость строительства выросла до 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-центр «Газпромбанка». Отмечается, что общий объем банковских продуктов, предоставляемых со стороны банка, — более 12 миллиардов рублей.
Напомним, в Новосибирске продолжается строительство семи поликлиник. Медицинские учреждения возводит компания ВИС по концессии.