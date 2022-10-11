Потенциальному инвестору отказали в строительстве больницы под Новосибирском — он обратился в суд

— В подтверждение наличия необходимых средств или возможности их получения истец представил сомнительную гарантию компании, зарегистрированной в другой стране и не являющейся кредитной организацией, — указано в сообщении прокуратуры Новосибирской области.



По данным источника НГС, речь идет о московском ООО «РКАП Концессионная компания № 10 ». Отмечается, что в отношении одного из учредителей истца идет процедура банкротства.

