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Власти объявили место новой ярмарки: она развернется на выходных на шесть часов

Покупателям обещают широкий ассортимент картофеля и дикоросов

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Товары будут продавать местные производители

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15 октября в Калининском районе Новосибирска пройдет сельскохозяйственная ярмарка (0+). Рынок будет работать с 9 до 15 часов между домами 26/1 и 28/1 на Богдана Хмельницкого.

— Будет представлен широкий ассортимент картофеля и овощей, фруктов и плодов дикорастущих растений, меда, посадочного материала. Кроме этого, на ярмарке будет представлен большой выбор продуктов питания: мясная, рыбная, молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, — рассказали в мэрии.

В работе ярмарки примут участие продуктовые компании, сельскохозяйственные производители, и владельцы собственных ферм и хозяйств.

В прошлые выходные похожая ярмарка прошла на площади Карла Маркса. Туда съехались порядка 150 фермеров, пищевых предприятий из области и обычных торговцев. Посмотреть, как она прошла, можно здесь.

ТорговляФермерская продукция
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