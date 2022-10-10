Власти объявили место новой ярмарки: она развернется на выходных на шесть часов
Покупателям обещают широкий ассортимент картофеля и дикоросов
15 октября в Калининском районе Новосибирска пройдет сельскохозяйственная ярмарка (0+). Рынок будет работать с 9 до 15 часов между домами 26/1 и 28/1 на Богдана Хмельницкого.
— Будет представлен широкий ассортимент картофеля и овощей, фруктов и плодов дикорастущих растений, меда, посадочного материала. Кроме этого, на ярмарке будет представлен большой выбор продуктов питания: мясная, рыбная, молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, — рассказали в мэрии.
В работе ярмарки примут участие продуктовые компании, сельскохозяйственные производители, и владельцы собственных ферм и хозяйств.
В прошлые выходные похожая ярмарка прошла на площади Карла Маркса. Туда съехались порядка 150 фермеров, пищевых предприятий из области и обычных торговцев. Посмотреть, как она прошла, можно здесь.