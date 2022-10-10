Раненым и погибшим гарантировано три с половиной триллиона? Кто страхует российских военных и можно ли сейчас на этом заработать

По итогам конкурса был заключен контракт. Согласно также опубликованному тогда документу, «Согаз» получил за страхование всех военных в стране (публиковать не будем) не очень круглую сумму — 10 987 194 587,68 рубля.



Стоит отметить, что в масштабах огромной страховой компании, у которой в том 2017 году было собрано 140 миллиардов рублей страховых взносов, а на руках после всех выплат и расчетов осталось около 30 миллиардов, сумма контракта с Минобороны не кажется гигантской. Да и это за два года — 2018 и 2019-й . Количество военных менялось, так что две суммы были неравные, но очень похожие — если округлять, получится по 5,5 миллиарда за каждый год. Это и был размер страховой премии.

