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Второй магазин H&M открылся в Новосибирске

Магазин заработал сегодня утром, 26 августа

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Пока в магазине людей немного

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Сегодня, 26 августа, второй магазин одежды H&M открылся в Новосибирске в ТРЦ «Аура». Информацию об открытии подтвердили в торговом центре.

Как сообщили НГС в ТРЦ «Аура», магазин одежды работает в обычном режиме, очередей на входе с утра не было.

— Для вас доступны весенняя и летняя коллекции женской, мужской, детской одежды, а также обувь и аксессуары для всей семьи, — сообщили в группе во «ВКонтакте» магазина.

Как передает корреспондент НГС, на данный момент, в магазине спокойно, людей внутри — мало.

Напомним, что 23 августа H&M открылся в ТРЦ «Галерея Новосибирск». К 12 часам в магазине была плотная загруженность, очереди были на кассы и в примерочные. Количество людей в очереди достигало 30. Больше всего людей собралось в детском отделе на втором этаже. Вечером в магазине выстроилась очередь на входе.

В день открытия первого магазина наш корреспондент отправился в магазин ближе к закрытию — рассказываем, что там творилось в день открытия.

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МагазинОдеждаHM
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