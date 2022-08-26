Второй магазин H&M открылся в Новосибирске

Сегодня, 26 августа, второй магазин одежды H&M открылся в Новосибирске в ТРЦ «Аура». Информацию об открытии подтвердили в торговом центре.



Как сообщили НГС в ТРЦ «Аура», магазин одежды работает в обычном режиме, очередей на входе с утра не было.

— Для вас доступны весенняя и летняя коллекции женской, мужской, детской одежды, а также обувь и аксессуары для всей семьи, — сообщили в группе во «ВКонтакте» магазина.

Как передает корреспондент НГС, на данный момент, в магазине спокойно, людей внутри — мало.