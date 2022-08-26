Второй магазин H&M открылся в Новосибирске
Магазин заработал сегодня утром,
Сегодня, 26 августа, второй магазин одежды H&M открылся в Новосибирске в ТРЦ «Аура». Информацию об открытии подтвердили в торговом центре.
Как сообщили НГС в ТРЦ «Аура», магазин одежды работает в обычном режиме, очередей на входе с утра не было.
— Для вас доступны весенняя и летняя коллекции женской, мужской, детской одежды, а также обувь и аксессуары для всей семьи, — сообщили в группе во «ВКонтакте» магазина.
Как передает корреспондент НГС, на данный момент, в магазине спокойно, людей внутри — мало.
Напомним, что 23 августа H&M открылся в ТРЦ «Галерея Новосибирск». К 12 часам в магазине была плотная загруженность, очереди были на кассы и в примерочные. Количество людей в очереди достигало 30. Больше всего людей собралось в детском отделе на втором этаже. Вечером в магазине выстроилась очередь на входе.
В день открытия первого магазина наш корреспондент отправился в магазин ближе к закрытию — рассказываем, что там творилось в день открытия.