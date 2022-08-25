Назвали «Шведский дом»: интервью с новосибирским предпринимателем, который решил построить империю как ИКЕА

— Вы работаете с поставщиками ИКЕА. Как удалось на них выйти?



— Если заходить издалека, то в 2009 году мы начали отправлять товары ИКЕА в города, где ее не было. Тогда не было и доставки ИКЕА, поэтому мы, можно сказать, давали людям возможность пользоваться теми благами, которые были у новосибирцев.

Начали с Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска. Потом сеть расширили, начали работать по партнерской системе. Например, был партнер в Иркутске, который принимал заявки от розничного потребителя, консолидировал всё, отправлял нам.