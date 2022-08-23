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«Яндекс» продал VK агрегатор новостей и платформу «Дзен»

Взамен «Яндекс» получит сервис доставки Delivery Club

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Сделка между компаниями будет закрыта до конца 2022 года

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Компания «Яндекс» купила у VK сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club. Взамен VK получит новостной агрегатор «Яндекса» и платформу «Дзен». Как сообщается в пресс-релизе «Яндекса», компании подписали соглашение 22 августа, а сама сделка будет закрыта в ближайшие месяцы, до конца 2022 года ей нужно пройти согласование с ФАС. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости».

Курьеры Delivery Club, сотрудничающие с сервисом, получат доступ к платформе «Яндекса», но сам бренд сохранится. Приложение и сайт также будут работать как раньше.

— В 2021 году объем рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 миллиардов рублей. Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой. Объединение с Delivery Club позволит нам выделить больше ресурсов на развитие и быстрее реагировать на пожелания пользователей, ресторанов, магазинов и курьеров, — сообщил руководитель фудтех-направления в «Яндексе» Дмитрий Масюк.

Новой страницей «Яндекса» станет Ya.ru. Через нее пользователи смогут входить в почту и «Яндекс ID». Агрегатор новостей «Яндекса» будет размещаться на странице «Дзена». Кроме того, компания выпустит новое приложение «Яндекс» с Алисой для Android. По информации ТАСС, оно будет называться «Яндекс Старт». Приложение для iOS будет работать как раньше, но без «Дзена» и агрегатора новостей.

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