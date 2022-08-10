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Нефтеперерабатывающий завод под Новосибирском обанкротила налоговая

Задолженность перед бюджетом составила 13,3 миллиона рублей

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На предприятии планировалась годовая переработка в три миллиона тонн нефти

На предприятии планировалась годовая переработка в три миллиона тонн нефти

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Арбитраж признал банкротом ООО «Барабинский НПЗ», следует из картотеки дел. Иск о несостоятельности подавала налоговая инспекция на основании задолженности в 13,3 миллиона рублей.

Конкурсное производство в отношении новоявленного банкрота открыто сроком на полгода, до 4 января 2023 года.

«Барабинский НПЗ» зарегистрирован 31 января 2012 года, гендиректор — Александр Осьминин, он же владеет 10% активов предприятия, остальные 90% принадлежат ООО «Вектор» (занимается нефтепродуктами). На конец 2021 года «Барабинский НПС» показал чистый убыток в 26,7 миллиона рублей.

О проекте Барабинского НПЗ мы писали в 2013 году. Группа частных инвесторов выкупила 185 га заброшенной сельскохозяйственной земли, болот и самосеянного леса в Новосибирской области на территории Куйбышевского района. Планировалось, что проект окупит себя в течение 5 лет, мощность производства составит 3 млн тонн продукции в год. Проект нефтезавода стоимостью около 45 млрд рублей демонстрировали правительству Новосибирской области.

В Новосибирской области приостановил работу Камнереченский щебеночный завод — филиал «Первой нерудной компании», принадлежащей РЖД и крупному бизнесмену Артему Чайке. С середины февраля предприятие в простое.

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