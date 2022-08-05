В России возрождают магазины «Березка». Какими они были и нужны ли сегодня?

Советские граждане шутили: «древесное» название у магазинов от того, что внутри с «деревянными» (то есть, рублями) делать нечего. Действительно, поначалу «Березки» вели торговлю исключительно в валюте, одно только хранение которой грозило нешуточным сроком.



Позднее отовариваться в универсамах разрешили при помощи специальных чеков. Их номинал варьировался от копейки до ста рублей. Печатал такие чеки «Внешпосылторг». Выдавали их в обмен на валюту, которую советские специалисты зарабатывали за рубежом. Так государство получило дополнительный источник драгоценной валюты, а ее держатели — доступ к благам на Родине.