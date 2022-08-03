Стартовал прием заявок на отсрочку от армии для айтишников (ее получат не все)
Заявки можно подать до
В пресс-службе Минцифры РФ сообщили о том, что со 2 августа заработал специальный сервис на портале госуслуг, с помощью которого IT-компании смогут подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут принимать до 11 августа.
Согласно данным Минцифры, специалисты должны отвечать следующим критериям:
- российское гражданство;
- мужской пол;
- возраст — от 18 до 27 лет;
- работа по трудовому договору;
- нормальная продолжительность рабочего дня;
- высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;
- период работы в аккредитованных IT-компаниях на 1 октября 2022 года должна составлять не менее 11 месяцев за последний год. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.
В форме компании должны указать
После того как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку. При себе нужно будет иметь паспорт, документ воинского учета (военный билет или приписное удостоверение), водительские права (при наличии), подлинники диплома о высшем образовании по специальности и справки с мест работы в аккредитованных IT-компаниях.
По данным Минцифры, в рамках весеннего призыва IT-компании подали заявления на отсрочку 8,7 тысячи специалистов, но около тысячи из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тысячи человек, большинство из них — молодые люди в возрасте 23–24 лет с рабочим стажем в 1–2 года. Среди регионов лидерами по количеству IT-специалистов, получивших отсрочку, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирская и Самарская области.
Указ о поддержке IT-отрасли подписал 2 марта президент России Владимир Путин. В нем, помимо отсрочек для специалистов, говорилось о налоговых льготах для IT-компаний, грантах и льготных кредитах, а также о выделении средств на повышение зарплат для сотрудников.