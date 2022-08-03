Стартовал прием заявок на отсрочку от армии для айтишников (ее получат не все)

Указ о поддержке IT-отрасли подписал 2 марта президент России Владимир Путин. В нем, помимо отсрочек для специалистов, говорилось о налоговых льготах для IT-компаний, грантах и льготных кредитах, а также о выделении средств на повышение зарплат для сотрудников.

