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Стартовал прием заявок на отсрочку от армии для айтишников (ее получат не все)

Заявки можно подать до 11 августа, но окончательное решение будет принимать призывная комиссия

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Сотрудникам IT-компаний нужно будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку

Сотрудникам IT-компаний нужно будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку

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В пресс-службе Минцифры РФ сообщили о том, что со 2 августа заработал специальный сервис на портале госуслуг, с помощью которого IT-компании смогут подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут принимать до 11 августа.

Согласно данным Минцифры, специалисты должны отвечать следующим критериям:

  • российское гражданство;
  • мужской пол;
  • возраст — от 18 до 27 лет;
  • работа по трудовому договору;
  • нормальная продолжительность рабочего дня;
  • высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;
  • период работы в аккредитованных IT-компаниях на 1 октября 2022 года должна составлять не менее 11 месяцев за последний год. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В форме компании должны указать Ф. И. О. сотрудников, их дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование вуза и дату выпуска, номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях и военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете. Поданные заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия.

После того как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку. При себе нужно будет иметь паспорт, документ воинского учета (военный билет или приписное удостоверение), водительские права (при наличии), подлинники диплома о высшем образовании по специальности и справки с мест работы в аккредитованных IT-компаниях.

По данным Минцифры, в рамках весеннего призыва IT-компании подали заявления на отсрочку 8,7 тысячи специалистов, но около тысячи из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тысячи человек, большинство из них — молодые люди в возрасте 23–24 лет с рабочим стажем в 1–2 года. Среди регионов лидерами по количеству IT-специалистов, получивших отсрочку, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирская и Самарская области.

Указ о поддержке IT-отрасли подписал 2 марта президент России Владимир Путин. В нем, помимо отсрочек для специалистов, говорилось о налоговых льготах для IT-компаний, грантах и льготных кредитах, а также о выделении средств на повышение зарплат для сотрудников.

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