Гастробар, бельгийская пивная и ресторан в купеческом особняке: 3 интересных заведения, которые открылись в Новосибирске

Бар «Профсоюз» открылся на месте ресторана Shifu бывшими владельцами этого заведения в партнерстве с Григорием Морозовым.

Меню описывается словом «гастробар» — то есть это нечто более или менее затейливое, но в целом понятное по сути: морской окунь с картофельным кремом и папоротником, томленый ягненок с кускусом и соусом порто и так далее. Цены в среднем — 500–600 рублей за блюдо, закуски чуть дешевле.

3. Бельгийский бар из Москвы

В Новосибирске заработал бар московской сети «Ламбик». В самом «Ламбике» настаивают на использовании определения «брассери», но вообще-то brasserie по-французски — это просто заведение, где подают пиво на разлив.