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Гастробар, бельгийская пивная и ресторан в купеческом особняке: 3 интересных заведения, которые открылись в Новосибирске

Как выглядят и что предлагают новые заведения

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В Новосибирске часто открываются разные рестораны и бары: какие-то проекты оказываются недолговечными, а какие-то остаются популярны у жителей города годами

В Новосибирске часто открываются разные рестораны и бары: какие-то проекты оказываются недолговечными, а какие-то остаются популярны у жителей города годами

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Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» есть уже знакомая, которая посвящена общепиту — это «Бар и ресторан года». Конечно, в Новосибирске много и ресторанов, и баров, но какая именно категория победит, решать вам. А пока мы формируем шорт-лист, почитайте подборку, посвященную открывшимся в 2022 году заведениям.

1. Ресторан в деревянном купеческом доме

В деревянном доме купца Бузолина в Новосибирске в январе 2022 года открылся ресторан авторской кухни Garden. Это последнее здание квартала бывшего молочного завода, которое оставалось не занятым.

У ресторана один зал, разделенный на зоны при помощи горшков с зеленью. Один стол установлен в эркере здания. На стенах висят металлические фигуры насекомых — жуков и стрекоз.

По замыслу, это ресторан с авторской кухней, региональными продуктами, сезонными предложениями

По замыслу, это ресторан с авторской кухней, региональными продуктами, сезонными предложениями

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Изначально ресторан предлагал только семь горячих блюд, цены на которые колебались от 620 (ягненок с хрустящим баклажаном) до 1490 рублей (стейк рибай с кремом из сельдерея). Закуски и салаты стоят немногим дешевле.

2. Гастробар на Красном проспекте

В зале «Профсоюза» много зелени, приглушенный свет

В зале «Профсоюза» много зелени, приглушенный свет

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Бар «Профсоюз» открылся на месте ресторана Shifu бывшими владельцами этого заведения в партнерстве с Григорием Морозовым.

Меню описывается словом «гастробар» — то есть это нечто более или менее затейливое, но в целом понятное по сути: морской окунь с картофельным кремом и папоротником, томленый ягненок с кускусом и соусом порто и так далее. Цены в среднем — 500–600 рублей за блюдо, закуски чуть дешевле.

3. Бельгийский бар из Москвы

В Новосибирске заработал бар московской сети «Ламбик». В самом «Ламбике» настаивают на использовании определения «брассери», но вообще-то brasserie по-французски — это просто заведение, где подают пиво на разлив.

Новосибирский ресторан открыт самостоятельно, это не франшиза (как это случилось с той же «Сыроварней»), что происходит у нас нечасто. Особенно должен согреть душу новосибирцам тот факт, что все остальные 15 ресторанов сети расположены в Москве, Новосибирск стал первым местом за пределами столицы, где открыла свое заведение московская сеть.

Заведение заняло часть первого этажа одного из зданий престижного жилого комплекса «Бульварный переулок».

Помещение небольшое и выгнуто буквой П вокруг барной стойки

Помещение небольшое и выгнуто буквой П вокруг барной стойки

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Пиво преимущественно бельгийское, а кухня нет: из этой страны в меню только отдельные элементы вроде кастрюли с мидиями (990 рублей за полкило) и картофельных несладких вафель (от 570 рублей). Остальное можно было бы встретить в любом (даже и не пивном) современном ресторане уровня «средний плюс»: стейк блейд с картофелем в сванской соли (990), поке с тунцом (590), мини-чебуреки с бараниной (490).

Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:

Ранее мы рассказывали, что кондитерская с 20-летней историей переезжает на новое место в центре Новосибирска.

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