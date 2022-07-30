Гастробар, бельгийская пивная и ресторан в купеческом особняке: 3 интересных заведения, которые открылись в Новосибирске
Как выглядят и что предлагают новые заведения
Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» есть уже знакомая, которая посвящена общепиту — это «Бар и ресторан года». Конечно, в Новосибирске много и ресторанов, и баров, но какая именно категория победит, решать вам. А пока мы формируем шорт-лист, почитайте подборку, посвященную открывшимся в 2022 году заведениям.
1. Ресторан в деревянном купеческом доме
В деревянном доме купца Бузолина в Новосибирске в январе 2022 года открылся ресторан авторской кухни Garden. Это последнее здание квартала бывшего молочного завода, которое оставалось не занятым.
У ресторана один зал, разделенный на зоны при помощи горшков с зеленью. Один стол установлен в эркере здания. На стенах висят металлические фигуры насекомых — жуков и стрекоз.
Изначально ресторан предлагал только семь горячих блюд, цены на которые колебались от 620 (ягненок с хрустящим баклажаном) до 1490 рублей (стейк рибай с кремом из сельдерея). Закуски и салаты стоят немногим дешевле.
2. Гастробар на Красном проспекте
Бар «Профсоюз» открылся на месте ресторана Shifu бывшими владельцами этого заведения в партнерстве с Григорием Морозовым.
Меню описывается словом «гастробар» — то есть это нечто более или менее затейливое, но в целом понятное по сути: морской окунь с картофельным кремом и папоротником, томленый ягненок с кускусом и соусом порто и так далее. Цены в среднем — 500–600 рублей за блюдо, закуски чуть дешевле.
3. Бельгийский бар из Москвы
В Новосибирске заработал бар московской сети «Ламбик». В самом «Ламбике» настаивают на использовании определения «брассери», но вообще-то brasserie по-французски — это просто заведение, где подают пиво на разлив.
Новосибирский ресторан открыт самостоятельно, это не франшиза (как это случилось с той же «Сыроварней»), что происходит у нас нечасто. Особенно должен согреть душу новосибирцам тот факт, что все остальные 15 ресторанов сети расположены в Москве, Новосибирск стал первым местом за пределами столицы, где открыла свое заведение московская сеть.
Заведение заняло часть первого этажа одного из зданий престижного жилого комплекса «Бульварный переулок».
Пиво преимущественно бельгийское, а кухня нет: из этой страны в меню только отдельные элементы вроде кастрюли с мидиями (990 рублей за полкило) и картофельных несладких вафель (от 570 рублей). Остальное можно было бы встретить в любом (даже и не пивном) современном ресторане уровня «средний плюс»: стейк блейд с картофелем в сванской соли (990), поке с тунцом (590), мини-чебуреки с бараниной (490).
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Бар и ресторан года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Спортивный центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «База отдыха года»;
- «Детский центр года»;
- «Доставка года»;
- «Сделано в Сибири»;
- «Цветочный салон года».
Ранее мы рассказывали, что кондитерская с 20-летней историей переезжает на новое место в центре Новосибирска.