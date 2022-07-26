Компания Tetra Pak уходит из России

Компания Tetra Pak, производящая упаковку и упаковочное оборудование, уходит из России и передает свое российское подразделение местному менеджменту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе самой компании, уточнив, что не могут продолжать деятельность в нашей стране из-за нарушений в цепочке поставок (а они, в свою очередь, происходят из-за санкций в отношении России).

— Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков, — сообщили в компании.

