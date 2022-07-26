Компания Tetra Pak уходит из России
Российское подразделение компании передают местному менеджменту
Компания Tetra Pak, производящая упаковку и упаковочное оборудование, уходит из России и передает свое российское подразделение местному менеджменту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе самой компании, уточнив, что не могут продолжать деятельность в нашей стране из-за нарушений в цепочке поставок (а они, в свою очередь, происходят из-за санкций в отношении России).
— Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков, — сообщили в компании.
Неделю назад замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов и помощник президента Максим Орешкин сообщили, что компания пока не заявляла о намерении продать российские активы. Слухи об уходе Tetra Pak из России появлялись еще в конце мая, но тогда компания их опровергла.
После начала специальной военной операции на Украине из России ушли многие иностранные бренды, среди которых — сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, компания IKEA и другие.
Tetra Pak — шведско-швейцарская транснациональная компания, производящая упаковку, упаковочные автоматы и оборудование для переработки жидких пищевых продуктов, а также оборудование для групповой упаковки. Количество сотрудников на российском предприятии составляло 700 человек, на российских пищевых предприятиях было установлено 520 линий Tetra Pak по розливу жидких пищевых продуктов.