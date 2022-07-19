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Бывший мэр придумал замену «Кока-Коле». Из каких ингредиентов будет напиток? И почему бизнесмену сейчас угрожают?

Первая партия экспериментального напитка появится в магазинах этим летом

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Альтернативную версию «Кока-Колы» решил выпустить бывший мэр Архангельска Александр Донской. Уже этим летом экс-чиновник рассчитывает поставить на прилавки Москвы тестовую партию «Русской колы». Дегустация, по его словам, пройдет в июле.

И хотя «Русская кола» еще не вышла, бизнесмен уже столкнулся с волной критики. Православные верующие возмутились, что на этикетке будет размещено изображение Богоматери.

— Началось с угроз гореть в аду, потом — угрозы смерти. Они продолжаются до сих пор. Вплоть до заявлений в правоохранительные органы. Выступал даже кто-то из представителей РПЦ, — рассказал Александр Донской в интервью 29.RU. — Но никто не имеет права приватизировать образ Богородицы и Христа. Если говорить про католическую церковь, то там и монастыри выпускают пиво с изображением Богоматери. Есть западные производители, которые выпускают вино с изображением Богоматери. Нет никакой проблемы, это образ. Говорят, я икону поставил, но это не икона даже. Это изображение.

Почему был выбран именно такой дизайн этикетки, из каких ингредиентов будет сделана «Русская кола», где планируют разливать напиток и по какой цене он будет продаваться в магазинах — смотрите в нашем видеосюжете (ролик опубликован чуть выше).

Александр Донской известен и другими своими эпатажными идеями. Ранее он предлагал переименовать Архангельск в Путинград и часть горожан выселить в другие регионы. Также бывший чиновник придумывал Архангельску новый герб, просил присылать ему эскизы смешного надгробия для себя самого и даже запускал над Кремлем ЛГБТ-флаг на воздушных шарах.

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