Сайт IKEA возобновил работу — товары можно купить в течение 15 минут, но сначала дождаться своей очереди

Сегодня, 18 июля, IKEA в социальной сети «Вконтакте» опубликовала сообщение о том, что можно снова заказать товары. Однако перед покупкой необходимо дождаться своей очереди, таким образом компания регулирует повышенный спрос.



После перехода на сайт IKEA покупатель попадает на страницу ожидания. Как сообщили в компании, время ожидания может быть несколько минут или более часа, очередь регулируется автоматически, поэтому после обновления страницы пользователь попадает в начало очереди. Журналист НГС смогла попасть на сайт с товарами через 20 минут, через 15 минут система вернула обратно на страницу ожидания.