Сайт IKEA возобновил работу — товары можно купить в течение 15 минут, но сначала дождаться своей очереди
Единовременно можно заказать только 30 артикулов
Сегодня, 18 июля, IKEA в социальной сети «Вконтакте» опубликовала сообщение о том, что можно снова заказать товары. Однако перед покупкой необходимо дождаться своей очереди, таким образом компания регулирует повышенный спрос.
После перехода на сайт IKEA покупатель попадает на страницу ожидания. Как сообщили в компании, время ожидания может быть несколько минут или более часа, очередь регулируется автоматически, поэтому после обновления страницы пользователь попадает в начало очереди. Журналист НГС смогла попасть на сайт с товарами через 20 минут, через 15 минут система вернула обратно на страницу ожидания.
— После того, как со страницы ожидания вы будете перенаправлены на сайт, сразу приступайте к добавлению товаров из заранее подготовленного списка в корзину. К сожалению, у вас будет не так много времени на выбор товаров — через 10–15 минут система может отправить вас обратно в очередь. Напоминаем об ограничении в 30 артикулов в одном заказе независимо от способа его получения. Также в заказе может быть максимум 70 единиц одного и того же артикула (например, 70 упаковок салфеток), — написала компания в группе «Вконтакте».
В IKEA советуют выписать необходимые артикулы заранее, чтобы за отведенное время положить нужный товар в корзину, так как функция создания списка покупок и личный кабинет на сайте не доступны.
В Новосибирске работает доставка и возможность самовывоза из магазина IKEA, который находится в торговом центре «МЕГА».
5 июля о распродаже объявляла компания IKEA, дав недельную фору своим сотрудникам, которые могли купить товары без спешки и со скидкой. Россияне хлынули в онлайн-магазин, и распродажа моментально застопорилась. Но некоторым удалось что-то заказать, в том числе с самовывозом непосредственно из магазина. Журналист НГС Мария Тищенко отправилась проверить, много ли таких счастливчиков, и поговорила с ними.