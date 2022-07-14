«Живая музыка до самого утра!»: за что новосибирцы выдвигают бизнес на «Народную премию НГС»

Новосибирцы прислали более 10 тысяч претендентов на победу в «Народной премии НГС» и рассказали, за что номинируют бизнес.



В каждой из номинаций жители города предлагают разные компании, которые, по их мнению, достойны звания победителя. К своим заявкам они оставляют комментарии, в которых объясняют свой выбор.

Например, одного из кандидатов на звание «Медицинский центр года» читатель охарактеризовал так: