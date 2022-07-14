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«Живая музыка до самого утра!»: за что новосибирцы выдвигают бизнес на «Народную премию НГС»

Сейчас жители города прислали больше 10 тысяч заявок

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Этап выдвижения номинантов продлится до <nobr class="_">30 июля</nobr>

Этап выдвижения номинантов продлится до 30 июля

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Новосибирцы прислали более 10 тысяч претендентов на победу в «Народной премии НГС» и рассказали, за что номинируют бизнес.

В каждой из номинаций жители города предлагают разные компании, которые, по их мнению, достойны звания победителя. К своим заявкам они оставляют комментарии, в которых объясняют свой выбор.

Например, одного из кандидатов на звание «Медицинский центр года» читатель охарактеризовал так:

— Только благодаря вам ребенок с удовольствием носит ночные линзы и сама каждый вечер их надевает.

Другой отметил, что это место, где делают женщин здоровыми и счастливыми.

Про «Цветочный салон года» читатель написал следующее:

— Постоянно покупаю в этих салонах цветы — всегда свежие. Девочки всегда порекомендуют, какие купить на то или иное мероприятие.

Для «Жилого комплекса года» для новосибирцев важно, что в микрорайоне есть инфраструктура, которая развивается, что он соответствует ожиданиям по соотношению цена/качество.

— Яркий проект, сделанный собственными руками и мозгами, — описывает читатель претендента на победу в номинации «Сделано в Сибири».

Больше всего обратной связи приходит к номинации «Бар и ресторан года»:

— Очень атмосферное место, позволяет погрузиться в уникальную атмосферу вайба.

Читатели также отмечают интересные локации, красоту, уют, вкусную еду и напитки, а также интересные мероприятия.

— Самый крутой бар, вернее, несколько баров на одной площадке! Живая музыка до самого утра! — радуется житель Новосибирска.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, как новосибирские компании просят жителей города выдвинуть их на «Народную премию НГС».

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