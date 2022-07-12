Бизнес-тренер заплатил 4000 евро за аренду яхт в Турции. Скандал начался, когда он решил сдвинуть поездку

Известный хедхантер и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров обвинил новосибирский центр бизнес-мастерства «Харизма» в мошенничестве при аренде через них двух яхт. Пост об этом Валинуров выложил у себя в соцсетях.

— Сайт компании «Харизма» вчера не работал. Возможно, мошенники хотят сбежать с деньгами. И, может, не я один встрял с ними? — задается вопросом в своих соцсетях Валинуров.

