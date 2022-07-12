Бизнес-тренер заплатил 4000 евро за аренду яхт в Турции. Скандал начался, когда он решил сдвинуть поездку

Известный хедхантер и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров обвинил новосибирский центр бизнес-мастерства «Харизма» в мошенничестве при аренде через них двух яхт. Пост об этом Валинуров выложил у себя в соцсетях.
— Сайт компании «Харизма» вчера не работал. Возможно, мошенники хотят сбежать с деньгами. И, может, не я один встрял с ними? — задается вопросом в своих соцсетях Валинуров.
Ильгиз Валинуров — известный российский хедхантер и бизнес-тренер. Родился в 1976 году в городе Уфе. В 1999 году окончил в Новосибирске факультет бизнеса НЭТИ (сейчас НГТУ). В 2000 году открыл свое кадровое агентство. Автор семи книг по карьере и поиску персонала. Основатель Академии рекрутинга Ильгиза Валинурова и Корпорации кадровых агентств Business Connection. В 2010 году занял 13-е место в списке лучших хедхантеров России, опубликованном журналом «Профиль». Сейчас Ильгиз Валинуров живет в Москве.
Запланировал неделю на яхте в Турции
Как рассказал Ильгиз Валинуров корреспонденту НГС, в конце 2021 года он запланировал недельное мероприятие для своих клиентов на яхтах в Турции и обратился за помощью к своей давней знакомой Анне Власовой — директору центра бизнес-мастерства «Харизма», потому что регулярно видел ее посты про регаты. Анна пообещала помочь и вместе с неким Анатолием Щуренковым рассчитала расходы и стоимость этой услуги. Деньги, уточнил Валинуров, он перевел на ИП Щуренков и его личную карту: общая сумма была эквивалентна 4000 евро и являлась 50% бронью за две яхты.
— И я заказал две яхты на май. Но в марте стало понятно: курс [евро] — 140 рублей, а перелет в одну сторону — в Турцию — сотка. И я предложил немного сдвинуть даты, потому что непонятно, что происходит. И она (Анна Власова. — Прим. ред.) согласилась. Никакой информации, что бронь будет потеряна или еще там чего-то, не было предоставлено. Да, типа, что вы оплатили, всё сохранится: деньги мы не вернем, но на другую дату сделаем переброс. Вчера, 10 июля, я связываюсь с Анатолием и просто офигеваю: они спрашивают, какие даты, какая локация, какую лодку мы планировали? И я понимаю, что они просто забили на нас полностью, хотя оплата была сделана в декабре прошлого года, — сообщает Валинуров.
Бизнесмен уверяет, что сейчас ему предложили одну яхту на август, за которую придется еще доплатить: новая цена оказалась больше 5,5 тысячи евро.
— Правда, они говорят, что могут вернуть 2000 евро (в том случае, если он отказывается от услуг. — Прим. ред.). Но по сегодняшнему курсу. А сегодняшний курс — 62 рубля за евро (на 11 июля. — Прим. ред.), это уже потеря. А оплачивал я рублями по декабрьскому курсу плюс 3%. Непонятно, правда, что это были за проценты. И это было 50% за две лодки. Учитывая, что они одну лодку потом забрали под свои нужды, я был уверен, что одну лодку я получу без дополнительной оплаты, — рассказал журналисту бизнесмен.
При это Валинуров заявляет, что нашел у другой компании яхту в аренду за 2500 евро — на те же самые даты, на ту же самую локацию.
«Я его предупреждал, что он потеряет деньги»
Директор центра «Харизма» Анна Власова подтвердила рассказ Валинурова, но уточнила, что «Харизма» к этой истории отношения не имеет, а она сама выступила в качестве посредника: всю сделку осуществлял Анатолий Щуренков.
Анатолий Щуренков оказался директором Сибирского яхтенного клуба и, с его слов, мужем Анны Власовой. Он также подтвердил описанную историю, но с одной поправкой: Валинуров обратился с предложением о переносе дат аренды яхт слишком поздно, поэтому потерял часть предоплаты.
— В контракте с зарубежными чартерными компаниями есть четкие условия об отказе от чартера… Договор [с прописанными условиями возврата денег] я ему отправлял, договор у него есть. Вся переписка у меня есть. И я его предупреждал, что он потеряет деньги, — объяснил журналисту Щуренков.
Директор Сибирского яхтенного клуба прислал корреспонденту НГС фрагмент документа в формате Word с указанием ответственности сторон, из которого, впрочем, не было ясно, является ли документ договором с Валинуровым. Валинуров же заявил, что договора на аренду яхт он не помнит.
В итоге Анатолий Щуренков заметил, что готов вернуть часть суммы, равную примерно 1500 евро, которая была перечислена на счет юрлица. Деньги, отправленные на его банковскую карту, уточняет Щуренков, он вернуть не может — они остались у турецкой стороны.
— Честно говоря, мне эту историю раздувать не хочется. Если он (Валинуров. — Прим. ред.) хочет что-то писать, пусть пишет в публичном пространстве. Я же все документы принесу в суд, — пояснил Щуренков.
В 2007 году НГС рассказал, как местное кадровое агентство Bussiness Connection первым из местных участников рынка HR-услуг открыло свой филиал в столице. В 2014 году рассказал читателям НГС, как найти работу в Москве и за рубежом. В конце декабря 2015 года Валинуров оказался участником скандальной истории с потасовкой на борту самолета S7, за что в начале 2016 года бизнесмен был оштрафован за мелкое хулиганство.