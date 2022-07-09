«Мы наделали кучу ошибок»: две сибирячки рискнули и перезапустили бизнес — теперь у них приносящий прибыль детский лофт

Девушки гордятся тем, что продумывали всё для детей от нуля плюс: люлечки, шезлонги, место для кормления, игрушки.



— Детей в 5 лет легко развлечь, а вот для малышей трудно было найти что-то подходящее. Часто мамы не знают, как организовать их досуг, — объясняет Анастасия.



«Больше половины людей закрыли бы лофт»

В первом — двухэтажном — помещении лофта «Облака» дела шли хорошо только первое время, а потом стали появляться конкуренты, говорит Анастасия Проценко.



— Тогда многие мамы, побывав у нас в гостях, подумали, что у них тоже должен быть свой детский лофт. Наша эсэмэмщица придумала слоган: «Пространство для вашего события», и в то время многие начали его брать себе, причем даже взрослые пространства. Когда стали появляться конкуренты на рынке, у нас стало меньше клиентов. Причина в том, что в лофте было два этажа и не все готовы были к пространству в таком стиле: обсуждали, что мы просто притащили палеты с рынка, и они неуместны в детском клубе.