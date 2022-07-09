«Мы наделали кучу ошибок»: две сибирячки рискнули и перезапустили бизнес — теперь у них приносящий прибыль детский лофт
Они учли свой первый опыт, а теперь продают франшизы
В этом году среди номинаций «Народной премии НГС» появилась новая — «Детский центр года». Номинация широкая — для нее подходят всевозможные центры, клубы, игровые залы, организаторы праздников, лофты и так далее. Пока читатели предлагают своих кандидатов, почитайте, какой вдохновляющей может быть история создания подобного бизнеса: две подруги, которые дружат более 30 лет, открыли детский лофт.
Две сибирячки — Ксения Пискунова и Анастасия Проценко — дружат с ясель. В их жизни был период, когда они вместе работали в медицинском центре на административных должностях, совмещая это с обучением в вузе. Потом Анастасия работала менеджером по персоналу, а Ксения — в сфере туризма. А общий бизнес они открыли, когда стали мамами в декрете, хотя идея появилась раньше.
— Идея создания бизнеса появилась, когда старшему ребенку Ксюши, Платону, отмечали 2 года. Тогда было мало детских клубов для празднования дней рождения, а у меня не было детей. Если бы мы открылись в тот момент, я бы не понимала, зачем нужно то или иное. Поэтому так сложилось, что мы открыли лофт позже. А сначала просто обсуждали, что нужно это сделать, — вспоминает Анастасия.
Ксения добавляет, что тогда не было удобного места для того, чтобы отметить день рождения ребенка. В детских клубах не хватало необходимого: люлечки, шезлонга, места для кормления, детской посуды и так далее.
Когда сыну Анастасии, Елисею, было 10 месяцев, а второму ребенку Ксении, Прохору, — один год и три месяца, девушки решили, что момент настал. Созвонились и обговорили план действий. Это случилось в 2015 году — от идеи до реализации прошло три года. Зато потом на визуализацию и ремонт хватило 3,5 недели.
— Мы созвонились и договорились, что будет стиль лофт, хотя в Новосибирске в детской сфере такого не было. Мы захотели попробовать и этим же вечером нашли первое помещение, а на следующий день подписали договор аренды. Первый лофт у нас находился в правильном месте — на Фабричной, где были настоящие кирпичные стены, промзона. Мы практически жили в том помещении, пока шел ремонт. Дети спали и ели в условиях стройки. У Ксении сын уже ходил — то гвоздь, то шуруп какой-то находил, только и успевали за ним следить, — рассказывает Анастасия Проценко.
Ксения говорит, что, когда дети маленькие, строить какой-то бизнес легче, потому что когда они вырастают, то начинаются школа и дополнительные занятия, с которыми логистика сложнее. А грудничок — везде с мамой.
— Детям нравилось, что у мамы на работе куча игрушек. Мы были так окрылены этой идеей, что они это чувствовали. И до сих пор наши дети любят ездить на работу к нам. Мы многое делали ночами, когда они уже спали. Тексты писали, созванивались. У нас до сих пор созвоны с франчайзи по ночам, а в шесть утра уже встаем с детьми, — говорит Анастасия.
Девушки гордятся тем, что продумывали всё для детей от нуля плюс: люлечки, шезлонги, место для кормления, игрушки.
— Детей в 5 лет легко развлечь, а вот для малышей трудно было найти что-то подходящее. Часто мамы не знают, как организовать их досуг, — объясняет Анастасия.
«Больше половины людей закрыли бы лофт»
В первом — двухэтажном — помещении лофта «Облака» дела шли хорошо только первое время, а потом стали появляться конкуренты, говорит Анастасия Проценко.
— Тогда многие мамы, побывав у нас в гостях, подумали, что у них тоже должен быть свой детский лофт. Наша эсэмэмщица придумала слоган: «Пространство для вашего события», и в то время многие начали его брать себе, причем даже взрослые пространства. Когда стали появляться конкуренты на рынке, у нас стало меньше клиентов. Причина в том, что в лофте было два этажа и не все готовы были к пространству в таком стиле: обсуждали, что мы просто притащили палеты с рынка, и они неуместны в детском клубе.
Ксения говорит, что тогда они допустили много ошибок, но учились на них. В первый лофт девушки вложили свои средства — 1 миллион рублей — и смогли их отбить, но всё же какую-то часть денег подруги потеряли, когда он закрылся. Второе помещение девушки начали искать, когда планировали расширяться.
— Для второго помещения мы уже брали кредиты. На него ушло примерно 1,2 миллиона. Но это цены 2016 года. Понятно, что сейчас открытие лофта стоит гораздо больше, — замечает Анастасия.
В течение первого года они открыли второй лофт параллельно с действующим — в мае, а в июне сделали масштабное открытие на площадке микрорайона «Европейский берег». К тому времени клиентская база у «Облаков» уже была. А первый лофт закрылся после года работы — в 2017 году.
— Я уверена, что больше половины людей закрыли бы лофт и больше к этой теме не возвращались. У нас была уверенность в себе несмотря на то, что мы наделали кучу ошибок, — считает Ксения.
«Мы не продаем франшизу всем подряд»
Анастасия объясняет, что их лофт стали часто копировать, поэтому они зарегистрировали товарный знак на название Kids LoftOblaka:
— А потом, в 2018 году, ребята из Москвы позвонили нам и спросили, продаем ли мы франшизу. Мы были шокированы, не верили, что это всё правда. Конечно, опыта у нас не было и первую франшизу мы продали с огромной скидкой. Мы договорились, что будем отрабатывать на них все условия работы. Потом присоединился Екатеринбург несмотря на то, что у нас всё было еще не отточено. А после мы потратили большую сумму и упаковали франшизу.
Их основная идея — не продавать франшизу всем подряд. Подруги сами работают с людьми — проводят собеседование по видео, общаются в чатах, созваниваются.
— Мы хотим, чтобы наши партнеры процветали, поэтому не передаем это менеджерам, брокерам. И поэтому не продаем по четыре франшизы в месяц, — комментирует Анастасия.
Когда у них хотят купить франшизу в качестве инвестиций, девушки отказывают: по их мнению, для этого больше подходит салон красоты, а в их деле нужно быть всегда включенным в процесс.
Ксения говорит, что они хотят выстроить сеть с хорошей репутацией, поэтому находятся на связи 24 часа. Девушки даже выходят на работу в лофт в качестве администраторов, когда их администратор не может или ему нужен отпуск.
— Никто в наш успех не верил. Иногда даже мы сами не верили. А когда у нас стали покупать франшизы, мы почувствовали признание. Люди чувствуют, что всё сделано с душой. Иногда к нам приходят и спрашивают: «Вы недавно открылись? Пять лет назад?! Тогда почему у вас такие белые стены?» А всё потому, что мы с Ксенией взяли валики и недавно сами покрасили стены, — подытоживает Анастасия.
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