Интернет-магазин Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта
В Минпромторге заявили, что там уже были массовые продажи контрафактной обуви и лекарств
В Минпромторге назвали каналом сбыта контрафакта интернет-магазин Wildberries. Об этом в ходе круглого стола фракции «Новые люди» заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.
— Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников, — заявил Владислав Заславский, добавив, что в интернет-магазине уже были массовые случаи продажи контрафактной обуви, а также рецептурных лекарств и БАДов.
Как сообщает ТАСС, Заславский уточнил, что Wildberries может разработать автоматические алгоритмы, которые выявляют использование чужих товарных знаков, а также проводить постоянный онлайн-мониторинг продукции и применять другие меры по предотвращению продаж контрафактной продукции. Также, по его словам, ранее Минпромторг уже договорился с Ozon о том, что при поставке товара маркетплейс будет запрашивать и проверять всю информацию и разрешительную документацию, в том числе права на товарный знак у тех участников рынка, которые предполагают осуществлять торговлю на Ozon.
Ранее мы рассказывали о том, что на Wildberries сейчас можно найти товары из IKEA, а также из других магазинов, закрывшихся в России из-за спецоперации на Украине, например, Zara и Pull&Bear.