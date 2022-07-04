В IKEA стартует онлайн-распродажа: рассказываем, когда и как можно сделать последние покупки
Скидок и снижения цен на товары не будет
5 июля стартует большая распродажа IKEA. Купить можно будет любой товар, который останется на складе.
— Покупки можно совершить только онлайн в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии. Скидок и снижения цен на отдельные товары не предусмотрено, — сообщает компания.
Доставка будет доступна только в тех городах, где находятся магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа. При этом планирование со специалистами, дизайн и сборка мебели недоступны. Оформить рассрочку или взять товар в кредит также будет нельзя.
— Текущая ситуация оказала значительное влияние на розничный бизнес IKEA: в последние несколько месяцев положение с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру продолжило ухудшаться. Поэтому мы, к сожалению, не видим возможности открыть магазины в обозримом будущем, — добавила компания.
Впрочем, купить товары IKEA можно уже сейчас. После распродажи для сотрудников магазина внезапно выросло число предложений на сторонних сайтах.
Напомним, после начала спецоперации России на Украине компания сначала решила продать все заводы в стране и сократить персонал, а затем объявила о расторжении договоров аренды своих розничных магазинов. Почитайте, что горожане думают об уходе любимого многими бренда. Эксперты считают, что компания поможет сотрудникам с трудоустройством.