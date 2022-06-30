«И я решила купить эту кофейню»: две девушки честно рассказали, как открыли свой бизнес и почему прогорели

Каждый стартапер, решивший создать, открыть, начать свое дело, мечтает о головокружительном успехе. Тем более когда глянцевые журналы и социальные сети заполнены яркими историями тех, кто нашел свою нишу и кому повезло. Но, увы, на каждого сорвавшего куш приходятся десятки проигравших. Сегодня мы рассказываем истории тех, кто начал бизнес и прогорел, хотя с самого начала верил в свою звезду и предназначение.
Лана Фаустова: «Трамвай», который всё же свернул
— Я работала в найме, — вспоминает волгоградка Лана Фаустова. — В августе 2019 года я увидела объявление о продаже кофейни. Заведение называлось «Трамвай», что и покорило мое сердечко. От этого повеяло теплом, уютом и тонной идей, которые сразу начали у меня появляться, особенно после знакомства с владельцами. И я решила ее купить. Решение было очень спонтанным, волнительным, но уверенным. Главной проблемой была финансовая сторона. Поэтому сразу после того, как мы на словах договорились о передаче бизнеса, я отправилась в банк за кредитом.
По словам Ланы, она не понимала, что кредит был получен с безумным процентом. Тогда всё затмевали эйфория, адреналин.
— Я до последнего момента никому не говорила, что выкупаю кофейню. Для меня важно исполнить сначала все планы, закрепить их наверняка, а потом уже рассказывать. По завершении всех процедур я позвала маму в ресторан и просто положила на стол документы о регистрации ИП и о покупке готового бизнеса. Всё по факту, без «воды». Мамуля, конечно, расплакалась, обрадовалась и сказала прекрасное: «Я горжусь тобой». Друзей же специально не информировала, только после прямого вопроса «Чем занимаешься?».
В купленной Ланой кофейне было развешано много фотокарточек на трамвайную тему. На одной из них был изображен трамвай с номером 19 и фраза: «Он не свернет».
— Когда было особенно тяжело и казалось — всё необратимо рушится, я проговаривала эту фразу. Действительно становилось легче, и дух поднимался из-под пледа уныния, — вздыхает Лана. — Я хотела создать бизнес с историей, думала, кафе «Трамвай» отлично впишется в концепцию развития туризма в Волгограде. Фишка нашего города — скоростной трамвай, и именно модель Tatra известна своим особым шармом и атмосферой.
Реализовать свои идеи Лане помешало, по ее словам, множество внешних факторов. В бизнес-центре, где она арендовала площадь, скептически отнеслись ĸ названию и самой идее, заявив: «Это несерьезно, ребята». К тому же началась пандемия коронавируса. Лана вместе со своим молодым человеком Владиславом начали искать новое место для полной реализации «трамвайной» концепции кофейни. Лана брала на себя креативное направление, а Владислав — техническую и финансовую часть, изготовление стойки и, самое главное, реставрацию украшения кофейни — трамвайной «маски», лобовой части трамвая Tatra.
Лана вспоминает, что они максимально пытались всё сделать сами, но траты всё равно росли, как снежный ком.
— Мы брали всё по минимуму. Делали всё что могли своими руками, — вспоминает Лана. — Мы начали функционировать с большими недоработками в формате «кофе с собой», зная все свои недочеты. Планировали потихонечку сами расти, а полученную прибыль пускать в оборот, постепенно обновляя места и оборудование, чтобы в итоге прийти ĸ отдельному полноценному заведению с посадочными местами. Но наша история закончилась крахом. Ибо вложения еще требовались, и они были очень весомыми, а трат мы не потянули.
По словам Ланы, в какой-то момент кофейня встала. Выручка упала, проходимость оказалась маленькой, плюс в шаговой доступности было еще две кофейни.
— Кофейня отбирала много сил и времени, при этом не развиваясь. Это уничтожило в нас всё. Мы с Владом перегорели, — вспоминает Лана. — Это ужасное состояние. Я искренне желаю никому этого не испытать. Ты ментально умираешь. Мозг уже не находит решений, дело начинает прогорать вместе с тобой, как живой организм.
Выход, по словам Ланы, был только один — признать поражение.
— Вылезти можно, но для этого требовались совсем иные усилия и помощь, — признается Лана. — Да, мне хотелось продать не просто кофейню, а целый проект для единомышленников, у которых есть финансовые возможности и желание развивать «Трамвай» до международного уровня. Но пока таких людей не нашлось. Если они найдутся, я буду рада поделиться экономическими возможностями и перспективами этой концепции. А я? А я на данный момент благополучно банкрот.
Александра Алёхина: «Платежеспособность горожан не порадовала»
Волгоградка Александра Алёхина уже давно шьет одежду, и у нее даже есть собственный бренд купальников. Она решила расширить свои возможности и стать владелицей фотостудии, но потерпела фиаско.
— Раньше я время от времени арендовала студии, приглашала фотографов и моделей для съемки лукбуков, — рассказывает Александра. — А потом решила, что было бы интересно самой заняться фотографией, а открытие студии не ограничивало бы меня по времени.
Для фотостудии Александра сняла помещение, где стала сама подрабатывать фотографом и сдавать его в аренду другим.
— Идея дизайна студии была моя. Я очень люблю лето, солнце, тепло, и хотелось, чтобы было место, где оно круглый год, — вспоминает Александра. — Да и купальники в такой студии проще фотографировать.
На помощь в бизнесе пришли друзья. Подруга, которая когда-то работала в модельном бизнесе, давала советы, подсказывала, как лучше сделать, и помогала физически.
— Можно сказать, мы открывали ее вместе, — вспоминает Александра. — Затраты на открытие были достаточно большие. Хорошее профессиональное оборудование стоит дорого, иногда даже больше, чем, например, в Москве.
Но заработать на фотостудии не получилось. Александра считает, что на рентабельности сказались общая ситуация в стране и экономический кризис, да и платежеспособность волгоградцев, по ее словам, не радовала.
— Бизнес себя не окупил, наверно, потому, что я слишком мало времени уделяла его развитию и просто не успевала делать всё и сразу, — расстроенно говорит Александра. — В скором времени планирую ее закрывать. Это связано и с непростыми временами для нашей страны. Любой кризис или какое-то событие сильно отражается на малом бизнесе. Я сама сталкиваюсь, к сожалению, с этим не в первый раз. Сейчас в голове появляются новые идеи, но уже подстроенные под новые реалии и потребности, ведь жизнь меняется.
Александра верит, что после кризиса она вновь сможет открыть фотостудию и не допустит прежних ошибок.
— Если отмотать время назад, я бы ничего не изменила. Ведь я получила опыт, который бесценен, — говорит она. — Всегда повторяю: «Что нас не убивает, делает нас сильнее!» Возможно, когда наступят более благоприятные и спокойные времена, я снова открою фотостудию, уже исправив все ошибки. Я не хочу оставлять эту идею.
Советы от тех, кто уже прогорел
И Лана, и Александра дали несколько советов тем, кто мечтает об открытии своего малого бизнеса и склонен преуменьшать ожидаемые проблемы и максимализировать предполагаемую выгоду. Они вывели их из своих ошибок.
- Если на реализацию вашего проекта нужны деньги, то не соглашайтесь на первое же предложение кредита. Обязательно отработайте все возможные и потенциальные источники заемных средств и предлагаемые условия. Выбирайте то, что будет для вас максимально выгодно.
- Огромным плюсом для вашего бизнеса станет проработанная до мелких деталей концепция. С ней собственнику будет легче оперировать, чтобы как следует преподнести и оформить товар или услугу.
- Если не получается договориться с арендодателем, не тратьте на него свое время и нервы. Не бойтесь сразу искать другое место и переезжать туда, где заранее дадут добро на вашу концепцию, тем более если вы твердо в нее верите.
- Не начинайте бизнес в одиночку — это сложно. Больше вовлекайте людей, заранее найдите хорошего бухгалтера, обзаведитесь юристом, уточняйте все пожелания от тех, кто дает внешнюю рекламу.
- Не стесняйтесь учиться. Особенно на чужих ошибках. И помните, что тех, кто разорился, гораздо больше тех, кто преуспел.