«И я решила купить эту кофейню»: две девушки честно рассказали, как открыли свой бизнес и почему прогорели

По словам Ланы, она не понимала, что кредит был получен с безумным процентом. Тогда всё затмевали эйфория, адреналин.



— Я до последнего момента никому не говорила, что выкупаю кофейню. Для меня важно исполнить сначала все планы, закрепить их наверняка, а потом уже рассказывать. По завершении всех процедур я позвала маму в ресторан и просто положила на стол документы о регистрации ИП и о покупке готового бизнеса. Всё по факту, без «воды». Мамуля, конечно, расплакалась, обрадовалась и сказала прекрасное: «Я горжусь тобой». Друзей же специально не информировала, только после прямого вопроса «Чем занимаешься?».

