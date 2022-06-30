Будет зона отдыха: независимый книжный магазин «Перемен» выселяют из правительственного ДК
Магазин арендовал площади в ДК «Юность» в Академгородке несколько лет
В Новосибирске книжный магазин «Перемен», расположенный в Академгородке, получил уведомление о расторжении договора аренды — магазин несколько лет располагался в ДК «Юность» на проспекте Строителей.
Закроются 2 июля
Согласно уведомлению, которое 24 июня получило руководство магазина (есть в распоряжении редакции), срок аренды помещения площадью
— Также уведомляем, что в настоящее время отсутствует намерение сдачи помещения в аренду по договору аренды, целью которого будет использование помещения под торговлю непищевыми товарами, — указано также в уведомлении.
Магазин «Перемен» работал в ДК «Юность» с 2018 года, заплатив ему около полумиллиона рублей по договору аренды. За это время в Академгородке «Перемен» за свой счет провел два книжных фестиваля, несколько книжных гаражных распродаж, десятки презентаций, встреч с авторами и других культурных мероприятий.
В группе магазина в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что «Перемен» торгует книгами независимых российских издательств. Сейчас в магазине объявлена скидка в 20% на все книги.
По словам директора магазина «Перемен» Анны Яковлевой, устно причиной отказа в продлении договора назвали «смену концепции здания, в которую не вписывается розничная торговля». При этом просьбу показать приказ об этой смене концепции руководство ДК «Юность» проигнорировало.
Анна Яковлева также отметила, что, хотя в уведомлении указано, что магазин был предупрежден об отказе в продлении договора аренды 25 марта, это не так. В тот день, вспомнила она, юрист Агентства поддержки молодежных инициатив (АПМИ, бюджетной учреждение НСО), которое управляет зданием на проспекте Строителей, 21, предложила расторгнуть существующий договор и заключить новый из-за расширения кофейни на территории магазина.
— В течение предыдущего месяца юрист АПМИ Татьяна Баженова то сообщала нам новую стоимость аренды (+50% к предыдущему договору, кстати, и почти в два раза выше цены 2019–2020 годов), то просила подождать итогов какого-то собрания, которое постоянно переносилось. На заявление о продлении предыдущего договора отвечала, что будет новый конкурс, а значит, продлевать действующий договор нет смысла, — рассказала Анна Яковлева.
В результате, добавила она, магазин потерял три месяца, необходимых для поиска нового помещения и подготовки к переезду. Если новое помещение не удастся найти, трое сотрудников магазина останутся без работы, подчеркнула директор «Перемен».
Площадку перезонируют
В АПМИ в ответ на запрос НГС сообщили, что помещение, которое занимал магазин в части холла первого этажа здания, «планируется перезонировать и разместить зону отдыха посетителей "Юности", частично заняв помещения холла кафетерием».
— В настоящее время идет подготовка документации для размещения предложения на официальном портале ФГИС ТОРГИ (вероятно, имеется в виду площадка
На вопрос о смене концепции ДК «Юность» в АПМИ ответили, что ДК в прошлом году вступило в федеральную программу арт-резиденций и сегодня развивается как современный музыкальный и творческий кластер.
— Возможно, на территории «Юности» в будущем появятся точки продаж специализированной торговли для творческих людей: музыкантов, художников, фотографов
Весной прошлого года закрылся другой независимый книжный магазин — «КапиталЪ» на улице Максима Горького. С тех пор он успел дважды переехать.