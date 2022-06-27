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Тема дняЭкс-министр транспорта зарегистрировал две фирмы
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Экс-министр транспорта Новосибирской области зарегистрировал 2 стройфирмы

Они специализируются на тоннелях и мостах

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До этого Титов возглавлял обанкротившийся «Сибмост»

До этого Титов возглавлял обанкротившийся «Сибмост»

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Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов зарегистрировал 2 строительные компании. Они специализируются на мостах и тоннелях. На этот факт первым обратил внимание «КоммерсантЪ».

Как следует из данных «Контур.Фокуса», фирмы появились в декабре 2021 года и мае 2022-го. В декабре зарегистрировали ООО «Мостодорстрой». Директором и учредителем числится Сергей Титов, уставной капитал — 10 тысяч рублей. Фирма зарегистрирована в квартире жилого дома на Красном проспекте, в ней трудоустроено 0 человек, нет информации о финансах.

В мае Титов учредил ООО «Кузбассмостодорстрой». Он также является учредителем и директором компании, уставной капитал — 10 тысяч рублей. Компания зарегистрирована в бизнес-центре в Кемерово. Судя по данным сервиса HeadHunter, сейчас там ищут менеджера по персоналу. Предлагаемая зарплата — 35 тысяч рублей. Кроме того, в лизинге у компании 2 машины, грузовик и оборудование. Информации о финансах предприятия нет.

Сергею Титову 62 года. В 1983 году он окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске по специальности «автомобильные дороги». С 2004 по 2010 год работал на руководящих постах в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь». С 2010 по 2012 год занимал должность директора Воронежского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги». До 2013 года был заместителем начальника в Главном управлении дорожного хозяйства Московской области.

С 2014 по 2017 год был министром транспорта, затем перешел на должность президента «Сибмоста». В 2020 году «Сибмост» признали банкротом, сотрудники заявили о невыплате зарплаты.

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