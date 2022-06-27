Экс-министр транспорта Новосибирской области зарегистрировал
2 стройфирмы
Они специализируются на тоннелях и мостах
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов зарегистрировал
Как следует из данных «Контур.Фокуса», фирмы появились в декабре 2021 года и мае
В мае Титов учредил ООО «Кузбассмостодорстрой». Он также является учредителем и директором компании, уставной капитал —
Сергею Титову 62 года. В 1983 году он окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске по специальности «автомобильные дороги». С 2004 по 2010 год работал на руководящих постах в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь». С 2010 по 2012 год занимал должность директора Воронежского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги». До 2013 года был заместителем начальника в Главном управлении дорожного хозяйства Московской области.
С 2014 по 2017 год был министром транспорта, затем перешел на должность президента «Сибмоста». В 2020 году «Сибмост» признали банкротом, сотрудники заявили о невыплате зарплаты.