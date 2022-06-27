Экс-министр транспорта Новосибирской области зарегистрировал 2 стройфирмы

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов зарегистрировал 2 строительные компании. Они специализируются на мостах и тоннелях. На этот факт первым обратил внимание «КоммерсантЪ».

Как следует из данных «Контур.Фокуса», фирмы появились в декабре 2021 года и мае 2022-го . В декабре зарегистрировали ООО «Мостодорстрой». Директором и учредителем числится Сергей Титов, уставной капитал — 10 тысяч рублей. Фирма зарегистрирована в квартире жилого дома на Красном проспекте, в ней трудоустроено 0 человек , нет информации о финансах.