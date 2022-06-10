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Корейскую косметику заменили израильские духи: открылся Zielinski & Rozen, где кусок мыла продают за 780 рублей

В Новосибирске появился магазин сети, чья история насчитывает более 100 лет

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Это первый официальный магазин бренда в Новосибирске. Продавцы называют его бутиком

Это первый официальный магазин бренда в Новосибирске. Продавцы называют его бутиком

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В Новосибирске открылся первый магазин израильской сети Zielinski & Rozen — парфюмерной компании уже более 100 лет.

По словам сотрудников, магазин начал работать 2 июня без торжественного открытия, — рассказала корреспонденту НГС консультант.

Раньше помещение по соседству с «Рив Гош» на Красном проспекте занимал магазин корейской косметики Ferika. Но в январе магазин уехал на улицу Кирова.

Если не знать, что здесь расположен магазин Zielinski & Rozen, можно легко пройти мимо — вывески теряются на фоне других

Если не знать, что здесь расположен магазин Zielinski & Rozen, можно легко пройти мимо — вывески теряются на фоне других

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Новые обитатели подошли к делу скрупулезно, и попытались воссоздать в интерьере атмосферу маленькой лаборатории — в такой в начале 20 века творил родоначальник бренда.

На стене — надпись на иврите, которая является слоганом бренда и переводится как «С каждым вздохом чувствовать себя собой»

На стене — надпись на иврите, которая является слоганом бренда и переводится как «С каждым вздохом чувствовать себя собой»

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Бренд Zielinski & Rozen ведет историю с 1905 года, создан в израильском Яффе. На российский рынок зашел в 2018 году. Название объясняется просто: Zielinski — фамилия матери создателя бренда, полячки по национальности, а Rozen — фамилия отца, он был евреем. Компания до сих пор остается семейным предприятием. Сейчас ее возглавляет правнук основателя Эрез Розен. В Новосибирске еще до открытия официального магазина косметика бренда была в ограниченном ассортименте в «Золотом яблоке». Также мыло и лосьоны для рук Zielinski & Rozen, чаще всего сами того не зная, используют при посещении туалетной комнаты гости некоторых заведений общепита Новосибирска.

Цены на продукцию нельзя отнести к уровню цен масс-маркета

Цены на продукцию нельзя отнести к уровню цен масс-маркета

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Так, например, кусок мыла обойдется вам в 780 рублей

Так, например, кусок мыла обойдется вам в 780 рублей

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В новом магазине представлен максимально полный ассортимент товаров, выпускаемых под торговой маркой Zielinski & Rozen. Это парфюмерия, которую относят к нишевой, а также косметика по уходу за телом, лицом и волосами, свечи, диффузоры и даже антисептики — все средства повторяют ароматы парфюмов. Продавцы говорят, что к ним чаще всего приходят именно за последними. Стоимость начинается от почти 2 тысяч рублей за 10 миллилитров.

Вся косметика от «Зелинский энд Розен» отличается громкими и стойкими ароматами. Настолько громкими, что это может стать как преимуществом, так и недостатком. Так, блоттеры (бумажные полоски) с нанесенными на них ароматами продолжали источать запах в редакции так интенсивно, что у некоторых сотрудников успела разболеться голова.

Мокрая зона — можно протестировать мыло и скрабы. Таз стоит скорее для создания атмосферы

Мокрая зона — можно протестировать мыло и скрабы. Таз стоит скорее для создания атмосферы

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В магазине есть мокрая зона, где можно попробовать все представленные средства. Голову из гостей мыть пока никто не пробовал, но продавцы шутят, что и этого не исключают.

Открытку и ручку тоже предоставят. Написать письмо можно за столиком. Он стоит рядом

Открытку и ручку тоже предоставят. Написать письмо можно за столиком. Он стоит рядом

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Магазин заполнен привлекающими внимание деталями. Здесь можно подписать открытку и сбросить в почтовый ящик. Послание обещают доставить адресату, по крайней мере, по России.

Вместо привычных витрин товар лежит в шкафчиках. Витрина изнутри скрыта зелеными портьерами

Вместо привычных витрин товар лежит в шкафчиках. Витрина изнутри скрыта зелеными портьерами

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По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» образовано в декабре 2017 года. На конец 2021 года баланс компании составлял 1,1 млрд рублей (за год рост составил 237%). Выручка — 2 млрд рублей (годовой рост — 208%), чистая прибыль — 786,1 млн рублей. Учредителями в равных долях выступают Эрез Розен и Дмитрий Никулин.

Рассматривая обилие интересных деталей, легко забыть, зачем сюда пришел

Рассматривая обилие интересных деталей, легко забыть, зачем сюда пришел

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Между тем в Новосибирске в настоящий момент работают несколько крупных магазинов парфюмерии и косметики. Среди них уже названные «Рив Гош» и «Золотое яблоко», «Л'Этуаль», «Парфюмика». «Иль де Ботэ», переименованный в Sephora (входит в конгломерат LVHM), приостановил свою работу в марте на неопределенный срок.

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