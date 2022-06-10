Корейскую косметику заменили израильские духи: открылся Zielinski & Rozen, где кусок мыла продают за 780 рублей

В новом магазине представлен максимально полный ассортимент товаров, выпускаемых под торговой маркой Zielinski & Rozen. Это парфюмерия, которую относят к нишевой, а также косметика по уходу за телом, лицом и волосами, свечи, диффузоры и даже антисептики — все средства повторяют ароматы парфюмов. Продавцы говорят, что к ним чаще всего приходят именно за последними. Стоимость начинается от почти 2 тысяч рублей за 10 миллилитров.



Вся косметика от «Зелинский энд Розен» отличается громкими и стойкими ароматами. Настолько громкими, что это может стать как преимуществом, так и недостатком. Так, блоттеры (бумажные полоски) с нанесенными на них ароматами продолжали источать запах в редакции так интенсивно, что у некоторых сотрудников успела разболеться голова.

