Корейскую косметику заменили израильские духи: открылся Zielinski & Rozen, где кусок мыла продают за 780 рублей
В Новосибирске появился магазин сети, чья история насчитывает более 100 лет
В Новосибирске открылся первый магазин израильской сети Zielinski & Rozen — парфюмерной компании уже более 100 лет.
По словам сотрудников, магазин начал работать 2 июня без торжественного открытия, — рассказала корреспонденту НГС консультант.
Раньше помещение по соседству с «Рив Гош» на Красном проспекте занимал магазин корейской косметики Ferika. Но в январе магазин уехал на улицу Кирова.
Новые обитатели подошли к делу скрупулезно, и попытались воссоздать в интерьере атмосферу маленькой лаборатории — в такой в начале 20 века творил родоначальник бренда.
Бренд Zielinski & Rozen ведет историю с 1905 года, создан в израильском Яффе. На российский рынок зашел в 2018 году. Название объясняется просто: Zielinski — фамилия матери создателя бренда, полячки по национальности, а Rozen — фамилия отца, он был евреем. Компания до сих пор остается семейным предприятием. Сейчас ее возглавляет правнук основателя Эрез Розен. В Новосибирске еще до открытия официального магазина косметика бренда была в ограниченном ассортименте в «Золотом яблоке». Также мыло и лосьоны для рук Zielinski & Rozen, чаще всего сами того не зная, используют при посещении туалетной комнаты гости некоторых заведений общепита Новосибирска.
В новом магазине представлен максимально полный ассортимент товаров, выпускаемых под торговой маркой Zielinski & Rozen. Это парфюмерия, которую относят к нишевой, а также косметика по уходу за телом, лицом и волосами, свечи, диффузоры и даже антисептики — все средства повторяют ароматы парфюмов. Продавцы говорят, что к ним чаще всего приходят именно за последними. Стоимость начинается от почти 2 тысяч рублей за 10 миллилитров.
Вся косметика от «Зелинский энд Розен» отличается громкими и стойкими ароматами. Настолько громкими, что это может стать как преимуществом, так и недостатком. Так, блоттеры (бумажные полоски) с нанесенными на них ароматами продолжали источать запах в редакции так интенсивно, что у некоторых сотрудников успела разболеться голова.
В магазине есть мокрая зона, где можно попробовать все представленные средства. Голову из гостей мыть пока никто не пробовал, но продавцы шутят, что и этого не исключают.
Магазин заполнен привлекающими внимание деталями. Здесь можно подписать открытку и сбросить в почтовый ящик. Послание обещают доставить адресату, по крайней мере, по России.
По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» образовано в декабре 2017 года. На конец 2021 года баланс компании составлял 1,1 млрд рублей (за год рост составил 237%). Выручка — 2 млрд рублей (годовой рост — 208%), чистая прибыль — 786,1 млн рублей. Учредителями в равных долях выступают Эрез Розен и Дмитрий Никулин.
Между тем в Новосибирске в настоящий момент работают несколько крупных магазинов парфюмерии и косметики. Среди них уже названные «Рив Гош» и «Золотое яблоко», «Л'Этуаль», «Парфюмика». «Иль де Ботэ», переименованный в Sephora (входит в конгломерат LVHM), приостановил свою работу в марте на неопределенный срок.