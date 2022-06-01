«Часть антикризисной программы»: Банк России лишил микрофинансовую «дочку» «Обуви России» лицензии — что произошло
Головной офис «Обуви России» находится в Новосибирске
Банк России лишил лицензии микрофинансовую организацию ООО МКК «Арифметика» — информацию об этом он опубликовал на своем официальном сайте.
Компания является «дочкой» структур OR GROUP, ранее «Обувь России», чей головной офис находится в Новосибирске.
OR GROUP была основана в 2003 году, штаб-квартира Группы расположена в Новосибирске, также есть офис в Москве. Это розничная торговая платформа, которая управляет торговыми точками брендов Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita, Lisette, S-TEP, all.go, Snow Guard, medelista, Pioneer of Arctic Travel.
В пресс-службе OR Group объяснили такое решение банка антикризисной программой самой компании. Например, ранее группа компаний объявила дефолт по облигациям. Затем банк ВТБ заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с требованием признать «Обувь России» несостоятельной.
— Решение подать заявление на исключение сведений об ООО МКК «Арифметика» из реестра микрофинансовых организаций является частью антикризисной программы, которую OR GROUP реализует с января 2022 года. Группа находится в непростой финансовой ситуации, объявила дефолты по всем торгующимся облигационным выпускам и сейчас ведет переговоры с основными банками-кредиторами о реструктуризации задолженности. Всё это оказывает давление на деятельность дочерних структур OR GROUP. Так, «Арифметика» является поручителем по обязательствам Группы перед кредиторами. Компания в 2022 году прекратила выдачу займов, так как финансировала их предоставление из оборотного капитала, — пояснили в пресс-службе OR Group.
По данным «Контур.Фокус», ООО МКК «Арифметика» — микрокредитная компания, чьим учредителем является ПАО «ОР Групп». Она тоже находится в Новосибирске. Ее уставной капитал — 300 миллионов рублей. Директор компании — Захар Захаров.
Поскольку ООО МКК «Арифметика» ведет деятельность в существенно ограниченном объеме, это негативно влияет на финансовые показатели компании и значительно увеличивает риски несоблюдения требований и нормативов ЦБ, предъявляемых к микрофинансовым организациям, пояснили в пресс-службе:
— Чтобы снизить юридические, финансовые и репутационные риски, компания приняла решение самостоятельно подать заявление на исключение сведений из реестра микрофинансовых организаций. При этом «Арифметика» продолжает в штатном режиме обслуживать ранее оформленные договоры займа и принимать платежи по ним. В случае нормализации ситуации и достижения договоренности OR GROUP о реструктуризации задолженности со всеми инвесторами и кредиторами, компания сможет оперативно подать заявление на включение сведений в реестр МФО и возобновить деятельность по выдаче денежных займов в полном объеме.
В апреле в Арбитражном суде НСО стартовало судебное разбирательство по иску немецкой компании Аdidas к новосибирскому племзаводу «Ирмень». Требования немецкого концерна составляют 6,5 миллиона рублей. А всё из-за инцидента на сельской ярмарке.