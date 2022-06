«Часть антикризисной программы»: Банк России лишил микрофинансовую «дочку» «Обуви России» лицензии — что произошло

В пресс-службе OR Group объяснили такое решение банка антикризисной программой самой компании. Например, ранее группа компаний объявила дефолт по облигациям. Затем банк ВТБ заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с требованием признать «Обувь России» несостоятельной.



— Решение подать заявление на исключение сведений об ООО МКК «Арифметика» из реестра микрофинансовых организаций является частью антикризисной программы, которую OR GROUP реализует с января 2022 года. Группа находится в непростой финансовой ситуации, объявила дефолты по всем торгующимся облигационным выпускам и сейчас ведет переговоры с основными банками-кредиторами о реструктуризации задолженности. Всё это оказывает давление на деятельность дочерних структур OR GROUP. Так, «Арифметика» является поручителем по обязательствам Группы перед кредиторами. Компания в 2022 году прекратила выдачу займов, так как финансировала их предоставление из оборотного капитала, — пояснили в пресс-службе OR Group.