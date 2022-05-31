«Макдоналдс» решил зарегистрировать еще три бренда
Заявки на регистрацию уже поступили в Роспатент
Российский «Макдоналдс» подал в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов, которые в будущем могут стать названиями новых ресторанов сети после ее ухода из России. Среди вновь предложенных вариантов — «Это он», «Точно он» и «Компас». По данным агентства «Москва», соответствующие документы поступили в ведомство 27 мая.
Ранее McDonald’s подал в Роспатент заявки о регистрации пяти названий, четыре из которых звучат как «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так» и «Тот самый». Пятый вариант неизвестен, но, по информации СМИ, он будет созвучен с оригинальным.
Напомним, McDonald’s продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен является учредителем компании «ГиД», которая управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Рестораны должны будут работать под новым брендом, при этом рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.
Те рестораны, которые открыты в России по франшизе, продолжают работать в обычном режиме. Они находятся в 22 регионах России и управляются тремя партнерами-франчайзи: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная сеть предприятий питания». Они не зависят от американской корпорации, поэтому сами принимают решения о закрытии.