«Макдоналдс» решил зарегистрировать еще три бренда

Те рестораны, которые открыты в России по франшизе, продолжают работать в обычном режиме. Они находятся в 22 регионах России и управляются тремя партнерами-франчайзи: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная сеть предприятий питания». Они не зависят от американской корпорации, поэтому сами принимают решения о закрытии.

