Новосибирские студенты разработали умную одежду для реабилитации инвалидов — смотрим макет
Одежда отслеживает состояние пациента и передает информацию врачу
Студенты НГТУ начали создавать прототип одежды, которая помогает инвалидам в реабилитации. Костюм стимулирует мышцы человека с помощью электрического тока, заставляя их сокращаться, а также отслеживает состояние больного, выдавая данные врачам, сообщили в пресс-центре НГТУ.
Один из разработчиков проекта Константин Лебеда рассказал пресс-центру, что цель проекта — помочь в реабилитации парализованным людям после травмы спинного мозга.
— Один из таких способов — наша умная одежда, которая мониторит, отслеживает состояние больного, выдает сводку о состоянии человека, позволяет делать выводы, в том числе и сбор данных для лечащего врача и медперсонала. Грубо говоря, мы учим человека заново двигать мышцами, — рассказал разработчик пресс-центру НГТУ.
Студенты также учитывали, чтобы одежда была удобной, и человек с ограниченными возможностями мог надевать ее сам. На данный момент в комплект входят кофта-боди и компрессионные чулки, которые могут измерять температуру человека.
Мы связались с разработчиком, чтобы узнать о проекте больше. Константин ответил, что продукт находится на этапе исследования и пока говорить о нем рано.
— В данный момент мы проводим исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть основные принципы, заложенные в наш продукт. Мы только начали работу над созданием первого прототипа и, наверное, рано сейчас об этом рассказывать, — поделился Константин Лебеда.
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