Чтобы пережить развод, сибиряк построил для дочки веревочный парк и заработал 10 миллионов рублей — история успеха

— Кире тогда было 7 лет, нужно было ее куда-то водить, в парки, на аттракционы. Не помню, от кого я услышал, что в городе есть веревочный парк. Мы приехали, я наблюдал за реакцией дочери: первые 5 минут она боялась сделать шаг, но потом всё же прошла полный маршрут. Мне стало интересно, что это такое, — прошел маршрут сам. Увидел, что эти барнаульские ребята занимаются производством материалов для строительства парков такого формата, и загорелся, — вспоминает Антон Степанов.

По возвращении в Новосибирск Антон обошел все парки и, к своему удивлению, обнаружил, что в городе такого формата для развлечений нет. Антон пообщался с барнаульскими производителями и решил, что надо строить.