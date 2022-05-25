Чтобы пережить развод, сибиряк построил для дочки веревочный парк и заработал 10 миллионов рублей — история успеха

История бизнеса Антона Степанова началась около 15 лет назад. Тогда мужчина жил в Барнауле и переживал развод с первой женой. Став воскресным папой, он размышлял, куда бы отвести дочь, чтобы ей было интересно, и узнал о существовании веревочного парка. Необычный формат развлечения заинтересовал Антона, и он решил построить такой проект в Новосибирске. О том, как Антону удалось реализовать свою идею, — в материале НГС.
Посмотрите небольшой фильм о бизнесе Антона Степанова, прежде чем читать текст.
Продал машину и гараж и стал бизнесменом
В 2008 году Антон Степанов переехал в Новосибирск, чтобы начать жизнь с чистого листа после неудачного брака. Мужчина устроился на работу в энергетическую компанию, но удовольствия ему эта деятельность не приносила — большую часть времени он смотрел на часы и ждал окончания рабочего дня. Параллельно в голове Антона засела мысль — открыть в Новосибирске веревочный парк развлечений для детей и взрослых. Идею он подсмотрел в Барнауле, куда приезжал по выходным дням, чтобы видеться с дочерью.
— Кире тогда было 7 лет, нужно было ее куда-то водить, в парки, на аттракционы. Не помню, от кого я услышал, что в городе есть веревочный парк. Мы приехали, я наблюдал за реакцией дочери: первые 5 минут она боялась сделать шаг, но потом всё же прошла полный маршрут. Мне стало интересно, что это такое, — прошел маршрут сам. Увидел, что эти барнаульские ребята занимаются производством материалов для строительства парков такого формата, и загорелся, — вспоминает Антон Степанов.
По возвращении в Новосибирск Антон обошел все парки и, к своему удивлению, обнаружил, что в городе такого формата для развлечений нет. Антон пообщался с барнаульскими производителями и решил, что надо строить.
— Я подумал, что Парк культуры и отдыха — удачное место. Лучше, чем на территории какой-нибудь базы. Нашел участок в Заельцовском парке. О том, что это за парк, какая у него проходимость, я толком не знал. В других городах подобные парки называют экстрим-парками, а для администрации слово «экстрим» как красная тряпка для быка — на территории появится что-то экстремальное, потенциальный риск, ответственность. Никто не хотел пускать меня с таким объектом. Год ушел на переговоры с директором, но я всё же получил согласие, и мы начали строить, — рассказывает владелец сети веревочных парков «Слабо» и «Ура».
Около двух месяцев заняло строительство: месяц — на подготовку материалов, и 3–4 недели — на монтаж. Антон рассказывает, что продал тогда машину и гараж, а вырученные средства — примерно
— Я взял отпуск с 1 по 7 ноября. Кто бы тогда ко мне пришел? Я открылся не в сезон. В парке никого. Помню, одними из первых посетителей стали американцы, которые, как оказалось, у себя в Америке тоже строят подобные активити-парки. Они еще удивились, что я работаю зимой, холодно же, мы разговорились, вместе грелись в подсобке над масляным обогревателем, — улыбается нахлынувшим воспоминаниям Антон.
Первое время парк работал только по выходным, так как в будние дни Антон сам был занят на работе. Народу было мало, однако Антон предположил, что наплыв посетителей может случиться в новогодние праздники, и вызвал на подмогу товарища из Барнаула.
— Я переживал, что у меня народ пойдет, а я один. Договорились поделить прибыль. Числа с 3-го января начали работу — сначала три человека, потом пять. А 6 января мы за день заработали 8 тысяч, я тогда подумал: ничего себе, каким я бизнесом занялся, за день — 8 тысяч, я в месяц 30 получаю. На 7 января прибыль за день увеличилась почти вдвое, и я понял, что сделал правильный выбор, — рассказывает Антон Степанов.
Как Антон бросил работу и стал открывать больше парков
С началом сезона, в мае, Антон решил расширяться, уволился с работы и взял в аренду уже готовый парк на территории «Березовой рощи».
— Я пока занимался Заельцовским, выяснил, что здесь, в Березках, есть похожий парк, только он открылся вовремя, а не как я — в ноябре. У хозяина начались сложности, нужно было уехать из города, а присматривать за парком оказалось некому. Он предложил мне купить, а он мне даром не нужен, парк этот — деревья гнилые внутри, сделан не так, как мне надо, не понравился совсем. Я согласился на аренду, кое-как отстоял сезон, намучился, заработка толком не было. Осенью сказал хозяину, что всё, работать больше не буду. В итоге он снял всё оборудование, продал и освободил место. Я пошел к директору и предложил свой вариант проекта, не на старых березах, а на искусственных опорах. Директор дал добро, и к 1 июня мы уже открыли первую трассу, — продолжает рассказывать Антон.
Сейчас Антон Степанов является владельцем сразу пяти веревочных парков: кроме «Березовой рощи» и Заельцовского, веревочные трассы заработали в Первомайском парке, на пляже «Звезда» и на Михайловской набережной. Два парка (Михайловская набережная и Заельцовский парк) — сейчас не могут принимать посетителей из-за развернувшихся на территории строительных работ. В Первомайском парке в дополнении к веревочной полосе препятствий Антон Степанов поставил три механические карусели для детей.
В планах у Антона Степанова строительство 6-го веревочного парка — в Сосновом бору, реализацией проекта он планирует заняться в предстоящем сезоне. Бизнесмен говорит, что на сегодня строительство обойдется ему минимум в 2 миллиона рублей. Также у Антона есть партнерские парки в Воронеже и Самаре, поступают предложения о строительстве из других городов.
«В один день можно заработать
100 000
рублей, а в другой — 0»
— Невозможно назвать среднюю цифру. В каждом парке она своя и варьируется в зависимости от разных факторов: проходимости, месяца, дня недели, погоды. К примеру, на «Звезде» народу немного, делаем выручку на последних звонках и на ЕГЭ — приезжают школьники. В сентябре тоже школьники группами едут. Самый сезон — май, много праздников, длинные выходные и до середины июня, дальше люди разъезжаются, до середины августа затишье, — говорит Антон Степанов. — Бывает, можем
С началом пандемии в 2020 году доход Антона Степанова резко упал, и, как он сам говорит, от кредита на продукты для семьи его спас крупный муниципальный заказ — необходимость в веревочном парке появилась в трех детских лагерях. Сейчас из-за простоя в Заельцовском парке и на набережной бизнес также терпит убытки.
Какие веревочные парки есть у Антона
Билет на полосу препятствий стоит от 200 до 400 рублей, в зависимости от высоты. Антон говорит, что у него самые низкие цены в стране, в Москве нижняя трасса стоит в два раза больше. Маршруты различаются по длине трасс, по уровню сложности, по количеству этапов — разнообразные переправы от площадки к площадке: тарзанки, веревочные и деревянные мостики, лестницы, сети и многое другое. Обязательное условие: рост посетителя должен быть не ниже 1
— Есть два принципа построения парков подобного формата. Один из них — по времени, я такой не люблю. Люди поднялись, походили, побродили, спустились вниз по той же лестнице, нет финальной эмоции. У меня позиция какая: должна быть эмоциональная точка к финалу маршрута — тарзанка, по которой спускаешься, — объясняет бизнесмен.
Заельцовский парк — самый большой по территории, он на деревьях, там три трассы на разной высоте: 3 метра, 5 метров и самая сложная — 8 метров. В «Березовой роще» тоже три трассы, будут строить четвертую для малышей. Первомайский парк совсем для маленьких детей, ребенку 12 лет там будет неинтересно, то же самое и на набережной — разный принцип, разные задания, разные эмоции. Сезон зависит от погоды, обычно начинается с середины апреля и длится до сентября. Каждые два три года Антон Степанов обновляет трассы, меняет местами этапы, чтобы создавалось ощущение новизны. Где возможно — расширяет диапазон маршрута.
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