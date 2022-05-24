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Объявлены четыре даты ярмарок в Новосибирске — где их проведут

Торговлю откроют в трех районах города

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В Новосибирске проведут две садоводческие ярмарки

В Новосибирске проведут две садоводческие ярмарки

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В Новосибирске с 26 по 29 мая пройдут три ярмарки. Они будут работать с 10:00 до 16:00.

26 и 27 мая садоводческая ярмарка пройдет на улице Трикотажной, 62. Универсальные ярмарки состоятся 28 мая на Физкультурной, 7 и 29 мая — на площади Карла Маркса, 1 возле ТЦ «ГУМ».

— Организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств представят ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, а также товары для садоводов и огородников, — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

В прошлый раз садовая ярмарка прошла в Новосибирске 19 мая в районе «Золотой Нивы». На ней побывала журналист НГС Александра Бруня. Почитайте в ее репортаже, что там можно было купить.

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