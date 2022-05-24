Объявлены четыре даты ярмарок в Новосибирске — где их проведут
Торговлю откроют в трех районах города
В Новосибирске с 26 по 29 мая пройдут три ярмарки. Они будут работать с 10:00 до 16:00.
26 и 27 мая садоводческая ярмарка пройдет на улице Трикотажной, 62. Универсальные ярмарки состоятся
— Организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств представят ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, а также товары для садоводов и огородников, — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
В прошлый раз садовая ярмарка прошла в Новосибирске