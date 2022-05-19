Вместо Fanta будет Fanсy, а вместо McDonald's — ? Какими вернутся компании, которые покинули Россию

Однако компания всё это время сохраняла за собой помещения и платила зарплату сотрудникам закрытых ресторанов, и только 16 мая в СМИ просочилась информация, что McDonald's принял окончательное решение об уходе из России. По одним данным, название и фирменное меню будут сохранены, по другим — бренд покупателю не достанется. Переоткрытие ресторанов должно состояться уже в июне, но пока непонятно, под какими вывесками.



Отметим, что те рестораны, которые открыты в России по франшизе, продолжают работать в обычном режиме.

