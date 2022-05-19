Вместо Fanta будет Fanсy, а вместо McDonald's — ? Какими вернутся компании, которые покинули Россию
И как свои товары переименуют оставшиеся в стране западные бизнесы
Зарубежный бизнес по-разному реагирует на сложную обстановку, связанную с санкциями, наложенными на их российские компании. Кто-то дает партнерам в РФ работать под своим брендом по франшизе, но многие или продают свои «дочки», забирая имя, или просто адаптируют продуктовую линейку под российскую национальную специфику. Как по-новому будут называться журналы, напитки и рестораны, к которым мы уже привыкли?
Был Pepsi, станет «Русский дар»
Американская корпорация PepsiCo объявила, что в начале июня в российских торговых сетях появятся новые лимонады ее производства, сообщил «Известиям» источник, близкий к компании. Напитки придут на смену торговым маркам Рерsi, Мirindа и 7Up, которые PepsiCo ранее решила не выпускать и не продавать в РФ в связи с началом спецоперации на Украине.
Корпорация собирается делать газированные напитки со вкусом лимона, апельсина и лайма под брендом «Русский дар». Под это будут задействованы существующие в России заводы компании.
Была Coca-Cola, станет CoolCola
Комбинат «Очаково» уже запустил в продажу новую линейку газированных напитков: Coolcola, Fancy и Street, которые многим показались слишком похожими на флагманскую продукцию компании Coca-Cola.
— Что касается цветовой гаммы в оформлении, то эти цвета являются стандартными для всего мирового рынка напитков. Ни у одной из компаний нет монополии на цвета, — прокомментировал РИА Новости глава комбината Юрий Антонов.
Был Esquire, станет «Правила жизни»
В марте 2022 года американский медиаконгломерат Hearst Magazines отозвал лицензии у российских редакций журналов Esquire, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Men’s Health и других. В начале мая российский медиахолдинг Independent Media, который работал в партнерстве с Hearst Magazines, сообщил, что сохранит издания, и представил новые названия журналов:
- Esquire переименован в «Правила жизни»;
- Cosmopolitan — в VOICE;
- Men’s Health — в Men Today;
- «Домашний Очаг» — в «Новый Очаг»;
- «Популярная Механика» — в TechInsider;
- Harper’s Bazaar — в The Symbol;
- Grazia и Robb Report продолжат работать с прежними именами.
В холдинге отметили, что проекты сохранят главных редакторов и основной состав команд, но расширят круг освещаемых тем.
А что вместо «Макдоналдс»?
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Когда в начале марта крупнейшая мировая сеть ресторанов общественного питания объявила об уходе из России, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на месте закрывающихся точек «Макдоналдс» должны появиться новые заведения, например, «У дяди Вани».
Однако компания всё это время сохраняла за собой помещения и платила зарплату сотрудникам закрытых ресторанов, и только 16 мая в СМИ просочилась информация, что McDonald's принял окончательное решение об уходе из России. По одним данным, название и фирменное меню будут сохранены, по другим — бренд покупателю не достанется. Переоткрытие ресторанов должно состояться уже в июне, но пока непонятно, под какими вывесками.
Отметим, что те рестораны, которые открыты в России по франшизе, продолжают работать в обычном режиме.
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