Только не котлеты: в Новосибирске открылась сверчковая ферма — из насекомых делают питание для спортсменов. Репортаж

Сверчковая ферма находится в небольшом производственном помещении на улице Русской в Советском районе. Ее открыл новосибирский ученый Евгений Демидов. К тому моменту он решил уйти из науки и заняться чем-то новым. Так пришла идея производства энтопротеина (кормовых насекомых). Евгений нашел инвестора, который вложил в ферму полмиллиона. Год назад предприниматели получили грант — миллион от Фонда Бортника (Фонд содействия инновациям) на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Всё началось с 500 насекомых: выбрали вид «Сверчок домовый» — самый подходящий по условиям содержания, скорости жизненного цикла. Сверчков нашли на «Авито», первые особи выросли в гараже.



— У нас вообще не было опыта работы. Ни со сверчком, ни с насекомыми тем более, — рассказывает о старте производства Евгений Демидов. — То, что вы сейчас видите, пока достаточно примитивная технология. Но наша задача — автоматизировать производство, то есть перейти на промышленное выращивание этих товарищей.

