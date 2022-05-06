Только не котлеты: в Новосибирске открылась сверчковая ферма — из насекомых делают питание для спортсменов. Репортаж
Мы узнали, чем сверчки так полезны и в каких случаях они съедают друг друга
Новосибирский ученый оставил науку и открыл сверчковую ферму. Он выращивает насекомых, которых используют в кормах для животных и спортивном питании. Сверчки — это кладезь белка и аминокислот, поэтому мука, которую делают из этих насекомых, пользуется большим спросом, в том числе и за рубежом. В России сверчковые фермы можно пересчитать по пальцам, поэтому у новосибирского стартапа есть шансы вырасти в крупное производство, ведь ниша почти не занята. Журналисты НГС посмотрели, как выращивают сверчков и где их используют. Подробности в нашем репортаже.
Сверчковая ферма находится в небольшом производственном помещении на улице Русской в Советском районе. Ее открыл новосибирский ученый Евгений Демидов. К тому моменту он решил уйти из науки и заняться чем-то новым. Так пришла идея производства энтопротеина (кормовых насекомых). Евгений нашел инвестора, который вложил в ферму полмиллиона. Год назад предприниматели получили грант — миллион от Фонда Бортника (Фонд содействия инновациям) на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).
Всё началось с 500 насекомых: выбрали вид «Сверчок домовый» — самый подходящий по условиям содержания, скорости жизненного цикла. Сверчков нашли на «Авито», первые особи выросли в гараже.
— У нас вообще не было опыта работы. Ни со сверчком, ни с насекомыми тем более, — рассказывает о старте производства Евгений Демидов. — То, что вы сейчас видите, пока достаточно примитивная технология. Но наша задача — автоматизировать производство, то есть перейти на промышленное выращивание этих товарищей.
По его словам, из-за отсутствия опыта и ограниченного количества информации на первых этапах не смогли избежать ошибок. Например, продали первую выращенную партию, а потом поняли, что сначала нужно было вырастить популяцию. Был момент, когда не понимали, как контактировать с насекомыми. В одном контейнере 1,5–2 килограмма сверчков — это минимум 8 тысяч особей. Разбегаются они с молниеносной скоростью, поэтому нужно было придумать, как их правильно извлекать из бокса. Да и бокс должен подходить по размерам и форме, в противном случае сверчку будет проще съесть собрата, чем доползти до кормушки.
Сверчок — белок
Евгений говорит, что выращивание насекомых — дело востребованное, так как в мире большой дефицит кормового белка.
— В животноводстве активно используется и мясокостная мука, и рыбная, и кровяная мука — всё, что содержит белок. То есть всё перерабатывается в добавку и идет на производство кормов. Насекомые обладают существенным преимуществом, потому что для выращивания одного килограмма сверчка, то есть биомассы, требуется всего два килограмма корма, даже чуть меньше, и два литра воды. При этом содержание белка у него будет доходить до 75%. Для примера: в говядине всего 25% и для выращивания требуется в двадцать раз больше корма и большое количество воды.
То есть для выращенного сверчка есть несколько рынков сбыта. Первый — это корма непродуктивных животных: ящерицы, ежи, стрижи. В качестве корма сверчка можно купить в зоомагазинах — 5 рублей за штуку. Если измерять килограммами, получится около 15 тысяч рублей за килограмм насекомых.
Второй вариант — «пищёвка», то есть продукция для человека, поясняет Евгений. Здесь сверчков чаще используют в производстве спортивного питания либо безглютеновой продукции. Если проще — еда с белком, но без глютена.
Евгений Демидов подчеркивает, что это не заменитель мяса. То есть сверчок на шпажке — другая история, хотя, если хочется, почему и нет.
— Это скорее для производства безглютеновых продуктов. То есть больше макарошки, а не котлетки. К тому же это совершенно новый продукт со своими качествами и характеристиками. То есть никто не жарит котлеты из сверчков. Делают муку, а дальше либо делаются батончики, либо она используется в спортивном питании. Кстати, аминокислотный состав этого энтопротеина по показателю усвояемости — свыше 95 процентов.
Купить что-то из сверчковой муки в Новосибирске сегодня вряд ли возможно. Разве что в каких-то аутентичных лавках. В Москве вероятность выше, например печенье из сверчковой муки.
— Печенье обычное, — ответил на вопрос, вкусное или нет, основатель стартапа. — Только в нём белка гораздо больше.
По его словам, из Европы привозят выпечку, макароны из сверчковой муки, но проблема в том, что нет должной документной базы для использования энтопротеина для питания человека. Фирмы, которые этим занимаются, работают ограниченно и основной упор делают на корма для животных.
Новосибирский предприниматель планирует развивать пути сбыта по всем направлениям, но пока основной — это зоомагазины, где сверчков продают как корм для домашних питомцев. Но уже есть предложения использовать сибирских сверчков для производства кормов для перепелок и поставлять сырье производителям спортивного питания.
Вы готовы есть сверчка?
По мнению стартаперов, наши люди не сильно готовы съесть романтично стрекочущего сверчка. Но постепенно привыкают к этой мысли.
— Я не вижу какого-то сильного отторжения. Есть, конечно, часть людей, которые: фу, никогда. Но большинство относится либо с юмором, либо просто без каких-то негативных эмоций, — считает Евгений. — Вот будет в середине мая празднование дня рождения Технопарка. Нам предложили сделать такую сувенирную продукцию.
Сами сверчки едят всё, что могут откусить, в том числе, например, пластик. Именно поэтому один из вариантов сверчковых норок — решетки для яиц. Их используют, потому что сверчкам нужен определенный объем. Если вдруг будет тесно, можно недосчитаться сородича.
Перспективы
Пока на производстве три сотрудника, у которых нет особых разделений обязанностей. Кто-то больше занимается технологией кормов, кто-то ближе к финансам. Но по сути каждый занимается примерно всем.
Сверчков измеряют не особями, а килограммами. В каждом ящике полтора-два килограмма насекомых. Это примерно тысяч 6–8 особей. С каждым циклом количество сверчков можно увеличить в разы.
— Сейчас хотим в быстрые сроки нарастить объем. В будущем это будут стеллажи в несколько рядов. В отдельных модулях будет поддерживаться микроклимат, будет подача воды и корма, — поделился планами предприниматель.
Сверчок растет примерно 6 недель. Температура, при которой выращивают ценных насекомых, — около 30 градусов. Но на разных стадиях сверчку нужны разные условия, где-то, например, больше влаги. Евгений смеется: за год чего только не было с этими сверчками. И ели они друг друга, и сбегали, даже тонули. Так что пока технология отрабатывается почти на ощупь, но за год предприниматели научились многому.
Миру нужен сверчок разных видов — и сверчковая мука, и замороженные, и высушенные насекомые. Ресурс помещения они оценивают примерно на полгода. Дальше нужно будет расширять масштабы. По словам Евгения Демидова, компания — резидент Технопарка, поэтому есть возможность продвигать продукцию, получать контракты и находить инвесторов. Сейчас все деньги только вкладываются. На аренду уходит больше 30 тысяч в месяц. Когда будет прибыль — наверное, скоро, полагает предприниматель. Возможно, уже в течение года.
— Вообще, в мире стоимость одного килограмма сверчковой муки в розницу доходит до 80 евро. Для начала мы будем пробовать и российский рынок — сейчас его фактически нет. Но в целом спрос есть. Мы уже заметили интерес от компаний, которые занимаются спортивным питанием.
Драйвер роста — Европа и Америка. Но даже в России, уверен предприниматель, ниша никем не занята, причем пока даже ими.
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