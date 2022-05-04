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Кризис-2022Репортаж

Снова на грани. Репортаж с завода, где сотня рабочих делает последние российские мотоциклы — «Урал»

Мы отправились в Ирбит, чтобы посмотреть, как выглядит некогда гигантское производство

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Ирбитский мотоциклетный завод сейчас находится в подвешенном состоянии — не первый раз в своей истории

Ирбитский мотоциклетный завод сейчас находится в подвешенном состоянии — не первый раз в своей истории

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Большие металлические буквы «Мотозавод» встречают всех тех, кто въезжает на территорию некогда гигантского предприятия. Когда-то тут работало больше 9000 человек, которые выпускали по 130 тысяч мотоциклов в год! Теперь же тут делают мебель, жестяные изделия и много что еще.

От завода-гиганта (а он занимал территорию в 43 гектара!) осталось всего лишь несколько цехов, которые еще и не так просто найти. Да и это производство, как на этой неделе сообщил владелец предприятия Илья Хаит, в скором времени переберется в Казахстан. Эту информацию довольно быстро опровергли, уточнив, что на новой площадке будут лишь собирать байки для тех стран, которые ввели санкции против России.

У завода, где делали десятки тысяч «Уралов» в год, великое прошлое. Но сейчас большинство цехов занимают совсем другие предприятия

У завода, где делали десятки тысяч «Уралов» в год, великое прошлое. Но сейчас большинство цехов занимают совсем другие предприятия

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— Казахстан нужен для упрощения логистики, — объясняет исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев, который встретил нас в цехе покраски. — В Ирбите мы продолжим делать на российский и азиатский рынки. В Казахстане будем собирать на Америку.

В прошлом году завод выпустил 1150 мотоциклов, из которых только 50 штук продали в России (сейчас такую машину можно купить за 1,8 млн рублей). На США приходится 40 процентов, Европа — около 30, остальное — Азия.

Коляска — главная фишка «Урала»

Коляска — главная фишка «Урала»

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В советские времена на заводе работало больше 9000 человек, а теперь — 120

В советские времена на заводе работало больше 9000 человек, а теперь — 120

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Для сравнения: максимальный результат был в 130 тысяч штук в год! Но Владимир Курмачев, который работает на заводе уже 50 лет, говорит, что нет смысла вспоминать прошлое.

— Ирбитский завод — последний, где продолжают делать мотоциклы. Я об этом думаю. Просто насколько уменьшились объемы, но мы работаем, — с ноткой оптимизма в голосе говорит он.

«Уралы» бывают даже трехцветными

«Уралы» бывают даже трехцветными

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При этом исполнительном директоре, кстати, завод несколько раз банкротился, но после как-то восстанавливался. Ему хочется верить, что и на этот раз предприятие как-то выкарабкается.

— В лучшем случае в Казахстане площадка заработает к осени — там пока ничего нет. Изучаем вопрос. Может, всё еще изменится. Может, не станет лучше, чем раньше, но хоть как-то... Лучше посмотрите, как мы красим порошковой краской, — предлагает Владимир Курмачев и просит женщину с краскопультом продемонстрировать этот процесс.

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Очевидно, что ему куда приятнее говорить о технической составляющей, чем о переезде завода.

— Нам сейчас важно удержаться на плаву. Но мы не пойдем по тому пути, как ВАЗ, который решил выпускать упрощенные версии. Мы точно карбюраторы ставить не будем. Неправильно в XXI веке, образно говоря, с машины на лошадь пересаживаться. Пойдемте скорее в цех сборки, — говорит Владимир Курмачев.

Этот цех занимает примерно половину длинного ангара. Бросается в глаза, что среди рабочих много молодых людей. По меркам Ирбита — вполне достойная зарплата в 30 тысяч рублей.

Так выглядит сборочный цех. В начале <nobr class="_">90-х</nobr> тут планировали выпускать маленькие машинки Honda, но проект не реализовали

Так выглядит сборочный цех. В начале 90-х тут планировали выпускать маленькие машинки Honda, но проект не реализовали

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Диски на «Уралы» ставят китайские

Диски на «Уралы» ставят китайские

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«Уралы» бывают разных цветов

«Уралы» бывают разных цветов

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Нынешние «Уралы» на 70% состоят из импортных комплектующих.

— И это нормально — так работают все производители. При этом постоянно ищем новых поставщиков. Мы отказались от многих немецких запчастей — например, шестерней. Теперь заказываем их на Тайване. Они не хуже, но дешевле, — объясняет Владимир Курмачев.

Все мотоциклы делаются только под заказ и для конкретных клиентов

Все мотоциклы делаются только под заказ и для конкретных клиентов

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Нынешние «Уралы» на 70% состоят из импортных комплектующих

Нынешние «Уралы» на 70% состоят из импортных комплектующих

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В марте резко увеличилось количество заказов от российских дилеров

В марте резко увеличилось количество заказов от российских дилеров

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Каждый день в цехе собирают шесть-восемь мотоциклов, но подготовка к финальному этапу занимает несколько недель. Например, коленвал изготавливают 14 дней, а кузов — 3–4 смены.

После получения заказа примерно месяц уходит на производство, еще месяц требуется на доставку в США

После получения заказа примерно месяц уходит на производство, еще месяц требуется на доставку в США

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Так выглядит процесс «женитьбы» мотоцикла и коляски

Так выглядит процесс «женитьбы» мотоцикла и коляски

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«Урал» бывает моно- и полноприводным. Но от первой версии в скором времени откажутся, так как она не пользуется спросом, да и приносит меньший доход

«Урал» бывает моно- и полноприводным. Но от первой версии в скором времени откажутся, так как она не пользуется спросом, да и приносит меньший доход

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СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

— У нас в марте резко увеличилось количество заказов от российских дилеров. Раза в два. Дело в том, что возникли проблемы с поставками импортных мотоциклов, а потому стали заказывать наши. Думаю, что минимум до мая такая ситуация будет. У нас всё нормально. Не такое переживали, — находит позитив в происходящем Владимир Курмачев.

Но он признает, что прибыльный на сегодня завод, скорее всего, на какое-то время станет убыточным.

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Ирбитский мотоциклетный завод был основан в ноябре 1941 года. Первую модель сделали на основе BMW R-71. После Великой Отечественной войны была поставлена задача увеличить выпуск мотоциклов в пять раз — до 20 тысяч штук в год. С 1953 года их стали экспортировать. Максимальное производство достигало 130 тысяч штук в год.
В 1992 году ИМЗ акционировали. После этого завод регулярно менял владельцев и несколько раз банкротился. В 2000 году три топ-менеджера предприятия купили ИМЗ. Сейчас 96% принадлежат Группе «ИМЗ-Урал», а 4% — Екатерине Румянцевой. Конечным бенефициаром является Илья Хаит. В 2021 году было выпущено 1150 мотоциклов. По данным «Контур.Фокуса», выручка составила 863 млн рублей, чистый убыток — 1,5 млн рублей.

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