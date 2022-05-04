Снова на грани. Репортаж с завода, где сотня рабочих делает последние российские мотоциклы — «Урал»

Большие металлические буквы «Мотозавод» встречают всех тех, кто въезжает на территорию некогда гигантского предприятия. Когда-то тут работало больше 9000 человек, которые выпускали по 130 тысяч мотоциклов в год! Теперь же тут делают мебель, жестяные изделия и много что еще.



От завода-гиганта (а он занимал территорию в 43 гектара!) осталось всего лишь несколько цехов, которые еще и не так просто найти. Да и это производство, как на этой неделе сообщил владелец предприятия Илья Хаит, в скором времени переберется в Казахстан. Эту информацию довольно быстро опровергли, уточнив, что на новой площадке будут лишь собирать байки для тех стран, которые ввели санкции против России.

