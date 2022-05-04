Снова на грани. Репортаж с завода, где сотня рабочих делает последние российские мотоциклы — «Урал»
Мы отправились в Ирбит, чтобы посмотреть, как выглядит некогда гигантское производство
Большие металлические буквы «Мотозавод» встречают всех тех, кто въезжает на территорию некогда гигантского предприятия. Когда-то тут работало больше 9000 человек, которые выпускали по 130 тысяч мотоциклов в год! Теперь же тут делают мебель, жестяные изделия и много что еще.
От завода-гиганта (а он занимал территорию в 43 гектара!) осталось всего лишь несколько цехов, которые еще и не так просто найти. Да и это производство, как на этой неделе сообщил владелец предприятия Илья Хаит, в скором времени переберется в Казахстан. Эту информацию довольно быстро опровергли, уточнив, что на новой площадке будут лишь собирать байки для тех стран, которые ввели санкции против России.
— Казахстан нужен для упрощения логистики, — объясняет исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев, который встретил нас в цехе покраски. — В Ирбите мы продолжим делать на российский и азиатский рынки. В Казахстане будем собирать на Америку.
В прошлом году завод выпустил 1150 мотоциклов, из которых только 50 штук продали в России (сейчас такую машину можно купить за 1,8 млн рублей). На США приходится 40 процентов, Европа — около 30, остальное — Азия.
Для сравнения: максимальный результат был в 130 тысяч штук в год! Но Владимир Курмачев, который работает на заводе уже 50 лет, говорит, что нет смысла вспоминать прошлое.
— Ирбитский завод — последний, где продолжают делать мотоциклы. Я об этом думаю. Просто насколько уменьшились объемы, но мы работаем, — с ноткой оптимизма в голосе говорит он.
При этом исполнительном директоре, кстати, завод несколько раз банкротился, но после как-то восстанавливался. Ему хочется верить, что и на этот раз предприятие как-то выкарабкается.
— В лучшем случае в Казахстане площадка заработает к осени — там пока ничего нет. Изучаем вопрос. Может, всё еще изменится. Может, не станет лучше, чем раньше, но хоть как-то... Лучше посмотрите, как мы красим порошковой краской, — предлагает Владимир Курмачев и просит женщину с краскопультом продемонстрировать этот процесс.
Очевидно, что ему куда приятнее говорить о технической составляющей, чем о переезде завода.
— Нам сейчас важно удержаться на плаву. Но мы не пойдем по тому пути, как ВАЗ, который решил выпускать упрощенные версии. Мы точно карбюраторы ставить не будем. Неправильно в XXI веке, образно говоря, с машины на лошадь пересаживаться. Пойдемте скорее в цех сборки, — говорит Владимир Курмачев.
Этот цех занимает примерно половину длинного ангара. Бросается в глаза, что среди рабочих много молодых людей. По меркам Ирбита — вполне достойная зарплата в 30 тысяч рублей.
Нынешние «Уралы» на 70% состоят из импортных комплектующих.
— И это нормально — так работают все производители. При этом постоянно ищем новых поставщиков. Мы отказались от многих немецких запчастей — например, шестерней. Теперь заказываем их на Тайване. Они не хуже, но дешевле, — объясняет Владимир Курмачев.
Каждый день в цехе собирают шесть-восемь мотоциклов, но подготовка к финальному этапу занимает несколько недель. Например, коленвал изготавливают 14 дней, а кузов — 3–4 смены.
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— У нас в марте резко увеличилось количество заказов от российских дилеров. Раза в два. Дело в том, что возникли проблемы с поставками импортных мотоциклов, а потому стали заказывать наши. Думаю, что минимум до мая такая ситуация будет. У нас всё нормально. Не такое переживали, — находит позитив в происходящем Владимир Курмачев.
Но он признает, что прибыльный на сегодня завод, скорее всего, на какое-то время станет убыточным.
Ирбитский мотоциклетный завод был основан в ноябре 1941 года. Первую модель сделали на основе BMW R-71. После Великой Отечественной войны была поставлена задача увеличить выпуск мотоциклов в пять раз — до 20 тысяч штук в год. С 1953 года их стали экспортировать. Максимальное производство достигало 130 тысяч штук в год.
В 1992 году ИМЗ акционировали. После этого завод регулярно менял владельцев и несколько раз банкротился. В 2000 году три топ-менеджера предприятия купили ИМЗ. Сейчас 96% принадлежат Группе «ИМЗ-Урал», а 4% — Екатерине Румянцевой. Конечным бенефициаром является Илья Хаит. В 2021 году было выпущено 1150 мотоциклов. По данным «Контур.Фокуса», выручка составила 863 млн рублей, чистый убыток — 1,5 млн рублей.