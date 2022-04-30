Запасаемся терпением. В IKEA объявили, как долго магазины сети не откроются
Компании мешают серьезные проблемы с поставками
IKEA продлила приостановку работы в России до 31 августа. Об этом сообщил профсоюз работников компании.
Причиной такого решения указана «невозможность в ближайшее время наладить бесперебойные поставки в магазины».
— Взаимодействие профсоюза и компании по регулированию благоприятной обстановки, соблюдению прав и гарантий работников продолжается в штатном режиме. Ситуация держится на оперативном контроле различного уровня реагирования для сохранения рабочих мест, — указано в заявлении профсоюза.
По его информации, для сотрудников сохранят рабочие места и заработную плату.
— IKEA не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия. В случае налаживания бесперебойной логистики двери для посетителей будут открыты до установленной даты приостановки продаж, — подчеркнули в профсоюзе.
СЮЖЕТ
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