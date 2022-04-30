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Кризис-2022

Запасаемся терпением. В IKEA объявили, как долго магазины сети не откроются

Компании мешают серьезные проблемы с поставками

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Магазины IKEA закрылись вскоре после начала спецоперации

Магазины IKEA закрылись вскоре после начала спецоперации

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IKEA продлила приостановку работы в России до 31 августа. Об этом сообщил профсоюз работников компании.

Причиной такого решения указана «невозможность в ближайшее время наладить бесперебойные поставки в магазины».

— Взаимодействие профсоюза и компании по регулированию благоприятной обстановки, соблюдению прав и гарантий работников продолжается в штатном режиме. Ситуация держится на оперативном контроле различного уровня реагирования для сохранения рабочих мест, — указано в заявлении профсоюза.

По его информации, для сотрудников сохранят рабочие места и заработную плату.

— IKEA не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия. В случае налаживания бесперебойной логистики двери для посетителей будут открыты до установленной даты приостановки продаж, — подчеркнули в профсоюзе.

СЮЖЕТ

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Стоит ли переживать за IKEA? Мы разбирались, чем грозят шведскому бренду европейские санкции, а также что мы потеряем после закрытия его магазинов.

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