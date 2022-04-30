Запасаемся терпением. В IKEA объявили, как долго магазины сети не откроются

Стоит ли переживать за IKEA? Мы разбирались, чем грозят шведскому бренду европейские санкции, а также что мы потеряем после закрытия его магазинов.

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