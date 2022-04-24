Бизнес по-взрослому: как братья — школьник и детсадовец — заработали на свою мечту вязанием
Ребятам пришлось столкнуться с насмешками сверстников, но они не обращают на это внимания
Ярославу Цинёву одиннадцать лет, его младшему брату Елисею — семь, но у них уже есть свой бизнес. Вязание балаклав для братьев из Кемерово не просто хобби, а дело, которое приносит доход. Свое увлечение они совмещают со спортом и учебой. Ребята рассказали NGS42.RU о том, как развивается бизнес.
Петелька в петельку — всё своими руками
Интерес к вязанию у Ярослава появился благодаря «ТикТоку». В тренде были балаклавы, и мальчику захотелось создать что-то подобное самостоятельно. «Жертвой» эксперимента стал распущенный снуд, который связала мама. Школьник понял, что без видеоуроков ему не обойтись, как и без специальной пряжи. Первое время помогали родители, а когда у мальчика стало получаться, мама поделилась его успехами в соцсетях. После этого пришел первый заказ, и Ярослав принялся за дело.
— Первую балаклаву тяжело было вязать, потому что руки не знали, что делать, а потом они сами стали работать как надо, меня это очень увлекало, — рассказывает Ярослав.
Быстро стало очевидным, что вязание может быть не только увлекательным, но и доходным.
К делу присоединился младший брат Ярослава — семилетний Елисей, который захотел создавать повязки на голову. Вскоре и его затянуло в бизнес-индустрию. Он учил вязать своих друзей в детском саду. И как-то воспитательница попросила связать и ей балаклаву: заказ был успешно выполнен.
Для продвижения создали аккаунт в соцсетях, где мальчики показывали модели изделий, пряжу, цвета, рассказывали, как правильно снимать мерки.
Доставкой Ярослав тоже занимался самостоятельно: развозил заказы на автобусе. Родители помогали, когда расстояния были большими.
Сначала Ярослав вязал балаклаву за два дня, сейчас же ему требуется не больше часа. Он вяжет без спиц и крючка: пальцами. Мелкая пряжа, ловкие руки, и готово. В месяц получается от 15 до 20 штук. Так простое хобби позволило ребенку понять, что важно не бояться делать своими руками то, что нравится самому, тогда это будет нравиться и другим.
Ребята по-взрослому распоряжались прибылью: часть оставляли на закупку пряжи и упаковку для готовых изделий, а остальное откладывали на банковский счет, под проценты. Уже через три месяца они осуществили свою мечту — купили велосипед ВМХ и сноуборд.
Родители поддерживали сыновей. Мама помогала вязать и занималась продвижением в социальных сетях, а папа мог объехать весь город в поисках черной пряжи для заказа.
Поддержку ребята получали и от клиентов:
— Нам часто присылали положительные отзывы на наши изделия, было очень приятно. В такие моменты ты думаешь: «Круто, кому-то это нравится, буду этим заниматься дальше», — делится Ярослав.
«Я мальчик, я вяжу из пряжи, и это носят»
Ни один бизнес не обходится без недоброжелателей. Ярославу и Елисею пришлось столкнуться с насмешками:
— Причем смеялись девочки. Я советовал Ярославу подойти и сказать: «Я мальчик, я вяжу из пряжи, и у меня это носят. А можешь ли ты что-то связать? Платочек, например?» — комментирует ситуацию отец.
— Я часто становлюсь объектом разговоров: прическа у меня не такая, как у всех, с первого класса учусь на отлично и получаю губернаторскую стипендию, а тут еще и бизнес. Не просто купи-продай, а вязание — вроде как не мужское дело. Но мне всё равно, о чём смеются пара-тройка человек. В балаклавах, которые я вяжу, ходят десятки детей и взрослых, и им они нравятся, — рассказывает мальчик.
Как-то ребятам поступило оптовое предложение. Хозяйка магазина была уверена, что будет сотрудничать со взрослым человеком, а когда узнала, что делом занимаются школьник и детсадовец, долго не могла поверить: пришлось даже созваниваться по видеосвязи.
Помимо вязания, у мальчиков есть еще одно увлечение — спорт. Елисей и Ярослав играют в футбол и оба думают о большом спорте. Ярослав также любит кататься на сноуборде, а Елисей — на горных лыжах.
Перспективы бизнеса
Зимний сезон закончился. Что же будет дальше с бизнесом Елисея и Ярослава? Мальчики говорят, всё зависит от того, будут ли дальше балаклавы в тренде и не пропадет ли желание их вязать.
— Для меня важно, что у детей есть инициатива, есть желание, есть цель, они ее достигают, а я, как родитель, поддерживаю их. Если я начну им что-то предлагать, как трансформировать концепцию с балаклавами, то это будет уже мое влияние на их решения. А мне, как маме, важно научить их быть самостоятельными и способными понимать, чего они хотят и как будут этого достигать, — резюмирует мама ребят Антонина.