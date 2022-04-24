Бизнес по-взрослому: как братья — школьник и детсадовец — заработали на свою мечту вязанием

— Первую балаклаву тяжело было вязать, потому что руки не знали, что делать, а потом они сами стали работать как надо, меня это очень увлекало, — рассказывает Ярослав.



Быстро стало очевидным, что вязание может быть не только увлекательным, но и доходным.



К делу присоединился младший брат Ярослава — семилетний Елисей, который захотел создавать повязки на голову. Вскоре и его затянуло в бизнес-индустрию. Он учил вязать своих друзей в детском саду. И как-то воспитательница попросила связать и ей балаклаву: заказ был успешно выполнен.



Для продвижения создали аккаунт в соцсетях, где мальчики показывали модели изделий, пряжу, цвета, рассказывали, как правильно снимать мерки.



Доставкой Ярослав тоже занимался самостоятельно: развозил заказы на автобусе. Родители помогали, когда расстояния были большими.