«Свято место пусто не бывает»: Андрей Травников — о закрывшейся в Новосибирске IKEA
По словам губернатора, экономика Новосибирской области устойчива из-за своей структуры
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что если сеть магазинов IKEA не возобновит свою работу после, ее заменят местные производители.
— Свято место пусто не бывает. Для компании уход из России не только потеря рынка, но и потеря сырья, древесина для изделий — наша. Как они теперь будут выживать — пусть думают, — заявил глава региона во время прямого эфира на телеканале ОТС
По словам Андрея Травникова, экономика Новосибирской области устойчива из-за своей разноплановости.
— У нас сегодня достаточно хорошая основа для собственного производства, раскрываются новые возможности для развития технологий, импортозамещения. Когда нас сжимают, мы становимся только крепче и добиваемся результатов, — заявил губернатор.
Также во время ответов на вопросы жителей региона губернатор раскритиковал работу мэра Новосибирска по уборке города. Всё самое важное из выступления главы региона мы собрали в нашей онлайн-трансляции.