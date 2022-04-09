Подорожали масло, молоко и даже этикетки. Как в условиях санкций живет сыроварня, которая делает сыры как во Франции

Бывший топ-менеджер Ольга Ежова открыла свою сыроварню после туристической поездки во Францию. В Нижегородской области AlpenVille стала делать настоящие сыры итальянских, французских и швейцарских сортов. С какими трудностями сейчас сталкивается небольшое производство и есть ли риск того, что оно встанет, — об этом в видео NN.RU.