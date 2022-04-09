Подорожали масло, молоко и даже этикетки. Как в условиях санкций живет сыроварня, которая делает сыры как во Франции

Бывший топ-менеджер Ольга Ежова открыла свою сыроварню после туристической поездки во Францию. В Нижегородской области AlpenVille стала делать настоящие сыры итальянских, французских и швейцарских сортов. С какими трудностями сейчас сталкивается небольшое производство и есть ли риск того, что оно встанет, — об этом в видео NN.RU.
AlpenVille из-за тонкостей работы переживает кризис уже не первый раз. Еще перед открытием прямо на таможне из-за санкций стали изымать партии французских заквасок. Потом — пандемия и куча ограничений. А сейчас сложности с поставками масла, рост цен на молочную продукцию и многое другое. Радуются одному: сахар в работе не нужен.
Спрос в последние полтора месяца упал. Но, несмотря на все трудности, Ольга не собирается сдаваться:
— Решила, что я с ребятами еще повзбалтываю это молоко, — сказала она NN.RU.