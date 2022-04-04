В Новосибирске пройдет фестиваль завтраков: перечисляем 50 заведений, где можно поесть по фиксированной цене

Новосибирские заведения примут участие в первом Сибирском фестивале завтраков. Посетители смогут не только поесть, но и проголосовать за понравившиеся заведения.
Основным организатором фестиваля выступила Федерация рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО). Как рассказали во ФРиО, заведения-участники предложат посетителям два комплекса по единым для всех ценам (390 и 460 рублей). В комплекс должны войти два сытных блюда и одно сладкое. Фестиваль продлится с 5 по 26 апреля, в течение этого времени посетители заведений смогут проголосовать за лучшее, по их мнению, заведение (выбрать можно только одно) на сайте мероприятия.
Всего в фестивале примут участие заведения из семи городов: Новосибирска, Томска, Тюмени, Омска, Кемерово, Белокурихи и Бийска. Акция в Новосибирске будет проходить в 50 точках с разной концепцией: сеть уличной еды «Подорожник» (37 точек), сеть кофеен «Чашка кофе», заведения сети пивных ресторанов Beerman, небольшая сеть кофеен KOOK, а также одиночные кафе и рестораны «Мама дома», «Утровечера», «Креп де Кофе», «Эклер», «Тесту место», «Маргарита пьет вино», кафе «Сибиряки», а также кофейни Double you, Garden room и GORSKIYCITY.
В сети «Чашка кофе» фестивальное меню будет в трех точках (на Максима Горького, Залесского и в ТРЦ «Галерея Новосибирск»).
Часть заведений получали приглашения, но по разным причинам приняли решения не участвовать в фестивале. Так, в сети Coffee Collective сочли, что установленная организаторами фиксированная цена не позволит предложить «что-то новое и гастрономически интересное».
Специальное меню завтраков существует практически во всех заведениях, которые работают с утра. В сети МсDonald`s (точки которой в Новосибирске не закрылись, несмотря на решение американской корпорации), например, утром в принципе нельзя заказать обычные блюда (доступны только позиции для завтрака). Есть в городе заведения, которые предлагают комплексы для завтрака практически весь день («Утровечера») или в принципе специализируются на завтраках («Мама дома»).
Тех, кто привык завтракать в домашней обстановке, а в заведения ходит преимущественно после работы, возможно заинтересует фоторепортаж о начавшей работать в конце марта «гастрорюмочной» под названием «Налейнина», открывшейся на месте бара «Буфет