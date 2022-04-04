В Новосибирске пройдет фестиваль завтраков: перечисляем 50 заведений, где можно поесть по фиксированной цене

Новосибирские заведения примут участие в первом Сибирском фестивале завтраков. Посетители смогут не только поесть, но и проголосовать за понравившиеся заведения.



Основным организатором фестиваля выступила Федерация рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО). Как рассказали во ФРиО, заведения-участники предложат посетителям два комплекса по единым для всех ценам (390 и 460 рублей). В комплекс должны войти два сытных блюда и одно сладкое. Фестиваль продлится с 5 по 26 апреля, в течение этого времени посетители заведений смогут проголосовать за лучшее, по их мнению, заведение (выбрать можно только одно) на сайте мероприятия.

