«Лосось закупали по 900 рублей, сейчас он — 2000»: рестораторы — о том, как выживают в новых реалиях

«Перешли на ручное управление»

В ресторане «Родня» посетителей столько же, сколько и обычно, а вот средний чек вырос: цены на блюда и напитки недавно поднялись.

— Если цены на кухню мы еще стараемся держать, то на алкоголь мы не можем повлиять, нам их диктуют монополисты. Бутылка самого обычного Jameson раньше стоила 1600 рублей, а сейчас — 2800, — объясняет директор «Родни» Станислав Якубовский.

С продуктами тоже не всё так просто: пока дорожали импортные товары, российские производители тоже не стали сдерживать цены. В итоге приходится выискивать выгодные предложения по каждой отдельной позиции — мясу, рыбе, овощам.

— Если раньше продукты нам привозили поставщики, то сейчас мы полностью перешли на ручное управление: у меня повара рыщут по городу вплоть до рынков, каких-то компаний, — говорит директор «Родни». — Каждый день закупаем по разной цене. Стараемся искать, чтобы качество было хорошее и стоимость не заоблачная. Парадокс в том, что наши продукты дорожают порой больше, чем импортные: картошка взлетела на 300%, потом вдруг откатилась назад.