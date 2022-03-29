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Отсрочку от армии получит лишь часть работников IT-компаний

В правительстве разъяснили, каким критериям надо соответствовать для получения льготы

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Специалистам, которые работают меньше года, расстраиваться не стоит — определенные условия есть и для них

Специалистам, которые работают меньше года, расстраиваться не стоит — определенные условия есть и для них

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В правительстве РФ разъяснили, кому из специалистов IT-компаний предоставят отсрочку от армии. Соответствующее заявление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Речь идет о молодых людях до 27 лет с высшим образованием и стажем в IT-компаниях не менее одного года. Если же специалист работает в компании меньше года, отсрочка распространяется в том случае, если он окончил вуз за год до момента назначения на должность.

Правительство также утвердило перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволят претендовать на отсрочку. Всего их более 60, в их числе: математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.

Компании должны сформировать список молодых специалистов и отправить его в Минцифры не позднее 1 мая. Затем Минцифры направит обобщенный список в Минобороны, а оно сформирует итоговые перечни, по которым военкоматы будут оформлять отсрочку.

Указ о поддержке IT-отрасли подписал 2 марта президент России Владимир Путин. В нём, помимо отсрочек для специалистов, говорилось о налоговых льготах для IT-компаний, грантах и льготных кредитах, а также о выделении средств на повышение зарплат для сотрудников.

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