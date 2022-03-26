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Можно даже на балконе. Фермер рассказал, как разводить перепелов и сколько это стоит

Стартовый капитал для мини-фермы — примерно 10 тысяч рубей

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Сергей разводит перепелов уже около пяти лет, параллельно он работает на обычной «городской» работе

Сергей разводит перепелов уже около пяти лет, параллельно он работает на обычной «городской» работе

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Сергей Земских живет в частном доме на окраине Архангельска. Работает видеооператором, а в свободное время занимается сельским хозяйством. Вместе с женой держат кур, коз и перепелов. Их опыт особенно интересен сегодня, когда многие думают о подсобном хозяйстве если не для продажи продуктов, то хотя бы для поддержки своего бюджета и здорового рациона. Перепелиные мясо и яйца считаются деликатесами, а сложно ли содержать этих птичек? При желании их можно разводить даже в городской квартире. Рассказываем, как всё устроено.

Для начала нужно достать яйца. Инкубационное яйцо, например, на «Авито» стоит примерно 12 рублей. А можно попробовать купить в магазине обычные перепелиные яйца, только подгадать, чтобы партия свежая была, и засунуть их в инкубатор. У людей получалось. Только непонятно, сколько вылупится — может 1 яйцо, а может 10. Совет: надо отбирать яйца с более четким рисунком.

Птенцы вылупляются примерно через 16–17 дней.

— Нам нужны: первое — инкубатор, он стоит 6–7 тысяч рублей. Второе — это коробочка для молодняка, можно взять из-под микроволновой печи, например. Потом — инфракрасная лампа, чтобы молодняк этот вырастить — примерно 500 рублей. И, наконец, клетка, где всё это хозяйство будет жить. Хотя бы одна на 20 птичек. Она стоит в пределах тысяч пяти, — говорит Сергей.

На всё готовьтесь потратить от 10 тысяч рублей.

Клетку Сергей сделал сам: использовал палочки, которыми едят роллы

Клетку Сергей сделал сам: использовал палочки, которыми едят роллы

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Перепела неприхотливы. Они не шумят, им не нужно много места. В квартире их логичнее всего разместить на балконе. Правда, для этого придется купить плотные шторы и позаботиться, чтобы было достаточно тепло.

— Для них главное, чтобы были тишина и спокойствие вокруг. Они не любят яркий свет. И еще немаловажный фактор — это температура. Она должна быть не ниже, наверное, градусов 12. В идеале — градусов 14–17, чтобы они продолжали нести яйца, — рассказывает наш собеседник. — У нас клеточка примерно сантиметров 70 на 40. Мы можем там держать смело птичек 22–23. Всё зависит от породы. В данный момент у нас породы чистой нет, они смешанные. Но у нас большие птички. Мясные.

От яркого света перепела пугаются и могут повредить себя об клетку или начать клевать сородичей

От яркого света перепела пугаются и могут повредить себя об клетку или начать клевать сородичей

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Породы перепелов подразделяются на яичные, мясные и мясо-яичные. Яичные птички — маленькие, но, как можно догадаться, несут много яиц. Мясная птица больше по размеру, но несется хуже, а мясо-яичная порода — это нечто среднее между первыми двумя вариантами.

Сейчас у Сергея и его жены Светланы в хозяйстве не более 20 птиц, а несколько лет назад было больше шестидесяти. Кроме того, они держали коз, кроликов, индюков, уток, цесарок, индоуток. Сейчас ухаживать за большим хозяйством не хватает времени, потому что в семье появился ребенок. Кстати, малыш с удовольствием ест перепелиное мясо.

— Оно, наверное, похоже на курятину. Но в отличие от курицы мясо у перепелов не жирное, — рассказывает Сергей.

Клетка с «двойным дном». Она сделана таким образом, чтобы яйца скатывались в отдельную емкость и птицы их не раздавили

Клетка с «двойным дном». Она сделана таким образом, чтобы яйца скатывались в отдельную емкость и птицы их не раздавили

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Каждая птичка съедает две столовые ложки корма в день. Однако, как говорит хозяин, мясные породы можно спокойно кормить домашними кашами:

— Тут, наверное, нужно на две ветки разойтись. Если вы берете птичек, чтобы покушать, с кормом можно не заморачиваться. Можно варить им кашки на мясе, на рыбном бульоне. Особо много денег не вколачивать. Они так же вырастут, наберут в весе за 2–2,5 месяца. Если же вы планируете брать птичек на яйца, то тогда нужно покупать специализированный комбикорм. 30-килограммовый мешок сейчас, наверное, стоит 1300–1400 рублей.

На такое количество птиц, как у Сергея, мешка корма хватает примерно на полтора месяца

На такое количество птиц, как у Сергея, мешка корма хватает примерно на полтора месяца

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Если вы решились завести перепелов в квартире, стоит учесть, что от птиц образуется очень много пыли. А еще от них может быть запах. Так что будьте готовы усиленно заниматься уборкой и использовать специальные средства.

Зато перепелиные яйца Сергей назвал универсальной валютой. Их можно и продавать, и менять на что-то у других фермеров. Например, за 60 яиц можно получить баночку квашеной капусты. Удобно!

Считается, что перепелиные яйца полезны для здоровья: в них много аминокислот и витаминов, есть минеральные вещества

Считается, что перепелиные яйца полезны для здоровья: в них много аминокислот и витаминов, есть минеральные вещества

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