Можно даже на балконе. Фермер рассказал, как разводить перепелов и сколько это стоит

Для начала нужно достать яйца. Инкубационное яйцо, например, на «Авито» стоит примерно 12 рублей. А можно попробовать купить в магазине обычные перепелиные яйца, только подгадать, чтобы партия свежая была, и засунуть их в инкубатор. У людей получалось. Только непонятно, сколько вылупится — может 1 яйцо, а может 10. Совет: надо отбирать яйца с более четким рисунком.

Птенцы вылупляются примерно через 16–17 дней.

— Нам нужны: первое — инкубатор, он стоит 6–7 тысяч рублей. Второе — это коробочка для молодняка, можно взять из-под микроволновой печи, например. Потом — инфракрасная лампа, чтобы молодняк этот вырастить — примерно 500 рублей. И, наконец, клетка, где всё это хозяйство будет жить. Хотя бы одна на 20 птичек. Она стоит в пределах тысяч пяти, — говорит Сергей.



На всё готовьтесь потратить от 10 тысяч рублей.