Российская компания разработала отечественный ноутбук: мы узнали характеристики, стоимость и где он будет продаваться

Но текущая ситуация может скорректировать наши планы по ценовой политике. Первые партии будут производиться не очень большими тиражами. Как мы знаем, при массовом производстве стоимость существенно снижается.

— Иностранные детали используете? Есть ли сейчас с ними проблемы?



— Да, используем. Электронная продукция — это Тайвань, США, Япония, Евросоюз. То есть все те государства, которые сейчас ввели санкции. И Китай еще есть.

Для того, чтобы преодолеть последствия санкций, мы будем искать альтернативные каналы, изучать наработки как внутри страны, так и на других доступных рынках. Например, я недавно узнал, что у Индии есть свой микропроцессор, правда, хуже нашего «Эльбруса», но тем не менее. Быть может, что-то найдется и у Бразилии.