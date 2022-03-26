Российская компания разработала отечественный ноутбук: мы узнали характеристики, стоимость и где он будет продаваться

Ценники на ноутбуки в магазинах техники пугают. Тот, кто не успел обновиться до введения санкций и роста курса валют, кусает локти. Мы узнали, что омская компания «Промобит» планирует к концу года выпустить на рынок российский ноутбук под названием BITBLAZE Titan на основе процессора «Байкал-М».
Где и за сколько его можно будет купить, а также о технических характеристиках русского ноутбука корреспонденту NGS55.RU рассказал директор компании-разработчика Максим Копосов.
Характеристики и цена
— Прежде всего наш ноутбук ориентирован на корпоративный рынок, на компании с госучастием. Это обусловлено государственной политикой, которая держит курс на постепенный переход на ИТ-оборудование и программное обеспечение отечественного производства. Сейчас создан прототип ноутбука на российском процессоре «Байкал-М», в процессе создание прототипа на «Эльбрусе-2С3».
Но текущая ситуация может скорректировать наши планы по ценовой политике. Первые партии будут производиться не очень большими тиражами. Как мы знаем, при массовом производстве стоимость существенно снижается.
— Иностранные детали используете? Есть ли сейчас с ними проблемы?
— Да, используем. Электронная продукция — это Тайвань, США, Япония, Евросоюз. То есть все те государства, которые сейчас ввели санкции. И Китай еще есть.
Для того, чтобы преодолеть последствия санкций, мы будем искать альтернативные каналы, изучать наработки как внутри страны, так и на других доступных рынках. Например, я недавно узнал, что у Индии есть свой микропроцессор, правда, хуже нашего «Эльбруса», но тем не менее. Быть может, что-то найдется и у Бразилии.
— Полностью на российские комплектующие не получится перейти?
— При условии наличия отечественных деталей и их конкурентоспособности — конечно. Но вообще всё зависит от российской электронной промышленности — насколько быстро она будет догонять зарубежную.
— Как ноутбук будет выглядеть в окончательном варианте?
— Сейчас прототип ноутбука изготовлен в корпусе из алюминия, в черном цвете, толщина — 4,5 сантиметра. Но это не окончательная версия — он будет легче, тоньше. На толщину корпуса повлияло то, что использовались готовые модули материнской платы, которые предназначены для промышленной автоматики. С новыми платами, предназначенными для персональной вычислительной техники, корпус станет компактным. Сейчас он довольно тяжелый, вес — 2,2 килограмма. Конечно, его надо будет облегчать. Мы над этим работаем.
— Планируется еще титановая версия вашего ноутбука.
— Это премиум-версия. Титан — материал, который легче, прочнее, красивее. Точно так же, как есть разные модели сотовых телефонов. Кто-то делает пластиковые, кто-то — еще всякие разные покрытия.
— А эта стоимость за алюминиевый ноутбук в 100 тысяч будет оправдывать его характеристики?
— Скорее всего, если рассматривать наш ноутбук с точки зрения его характеристик, то за 100 тысяч рублей можно будет купить что-то лучше.
— Но из-за последних событий в мире ноутбук за 100 тысяч рублей, может, и не будет лучше.
— Если говорить о нынешней ситуации, то и этот, наверное, побольше 100 тысяч рублей должен стоить — в современных ценах еще не пересчитали. Мы даже не знаем, на какой позиции курс доллара закрепится. Пока что об этом говорить рано.
Что касается потребительских характеристик, к серии готовится ноутбук на процессоре «Байкал-М» на архитектуре ARM. Для такого ноутбука подходит другое ПО — не Windows, а Linux. Могут не запускаться какие-то привычные игры или программы, только если в режиме бинарной трансляции, но с некоторой потерей производительности. То есть это обычный офисный ноутбук для работы. Для массового потребителя значимы другие характеристики, например, игровые, которые пока российские процессоры не могут обеспечить привычным образом. Тем не менее у нас в планах есть переход к созданию потребительской модели.
— Когда и где можно будет купить русский ноутбук?
— Хотели сейчас, в марте, запустить производство. Но в итоге всё сдвинулось на конец 2022 года. Планируем продавать в привычных магазинах, например, в DNS, «Ситилинк», чтобы быть ближе к потребителю.
Место на рынке
— На кого рассчитан этот ноутбук: на дизайнеров, игроманов или обычных пользователей?
— Текущая модель — для школ, больниц, для работы с офисными приложениями и в интернет-браузере. Если говорить о ноутбуках для дизайнеров — на замену «макбукам» — это, конечно, дело будущего. Для этого нужно хорошо наладить всё производство, наработать критический опыт и перейти к большой серийности. Тогда мы сможем снизить стоимость.
— Я ознакомилась с характеристиками вашего ноутбука и не нашла информации про видеокарту.
— На сегодняшний момент российских видеокарт нет. В микропроцессорах «Байкал-М» и «Эльбрус-2С3» встроен видеоадаптер. У «Байкала-М» — от компании ARM — Mali, у «Эльбруса-2С3» — лицензированный ускоритель 3D-графики и кодирования-декодирования видео. Производительности таких видеоадаптеров недостаточно для современных игр или рендеринга оборудования. Поэтому мы и говорим, что по назначению это ноутбук скорее для каких-то офисных задач. Но в будущем можно использовать в этих ноутбуках внешние видеокарты, например, компании AMD.
— Что, по вашему мнению, важно для людей при покупке ноутбука? И на что ориентировались вы при создании своей модели?
— В первую очередь важна сбалансированность характеристик, дизайн, время автономной работы, матрица (IPS с хорошим разрешением). И в целом небольшие удобные вещи: возможность заряжаться от Type-C, вес, толщина, скорость работы — чтобы людям было приятно пользоваться. Вообще для разных задач необходима конкретная производительность.
— В чем преимущества вашего ноутбука при нынешней ситуации в стране и в мире?
— Первая модель пока недостаточно хороша, но есть к чему стремиться. Если говорить об использовании российских процессоров «Эльбрус» — у них есть большой потенциал с точки зрения информационной безопасности. Там есть своя система команд. Ее аппаратные особенности не позволяют использовать уязвимости (например, Spectre, Meltdown), которые сейчас находятся практически во всех иностранных процессорах. Из-за них злоумышленник может получить доступ к компьютеру, привилегии суперпользователя, украсть данные или уничтожить. В современном неспокойном мире, когда доверие между государствами снижается, информационная безопасность актуальна. То есть это будет ноутбук, востребованный в критически важных информационных инфраструктурах.
— То есть утечка данных совсем невозможна?
— Утечка данных зависит не только от аппаратуры, но и от программного обеспечения и его настроек. Но российский процессор «Эльбрус» дает больше возможности для защиты информации.
Не ноутбуком единым
— Чем компания занимается еще?
— Основное направление — производство серверов и систем хранения данных (СХД) на российских микропроцессорах. СХД представляет собой программно-аппаратный комплекс. Наша компания самостоятельно разрабатывает программное обеспечение для управления системами хранения.
— Как вы решили делать ноутбуки?
— С одной стороны, идея витала в воздухе, а с другой — был нерешенный вопрос: кто готов, так сказать, поднять флаг и начать заниматься созданием ноутбука.
Цель была — сделать полностью российский ноутбук. С отечественным корпусом, материнской платой, процессором, и чтобы цена умещалась в 100 тысяч рублей. Государство нуждается в импортозамещении и делает шаги, чтобы поддерживать спрос на такую продукцию. Поэтому мы подумали, что можем попытаться решить эту задачу. Ведь у нас хороший опыт создания российских систем хранения данных.
— Смартфоны не планируете выпускать?
— Это более сложная и амбициозная задача. Все смартфоны подключены к каким-то облачным центрам, откуда они обновляются. И в свете последних событий это очень актуально. Хорошая идея, но нужно набраться сил для ее реализации. За всё сразу не схватишься. Это привлекательный рынок, но нужно трезво подходить к своим возможностям. Нельзя так сразу перепрыгнуть из точки А в точку Б.