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В Новосибирске стартуют ярмарки выходного дня. Решение принял оперативный штаб по противодействию санкциям

Первая пройдет в эту субботу, 26 марта

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Покупателям обещают «широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров»

Покупателям обещают «широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров»

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С 26 марта в Новосибирске стартуют ярмарки выходного дня, сообщает пресс-центр мэрии. Площадки будут работать в каждом районе города.

— Решение о проведении ярмарок в выходные дни было принято на городском оперативном штабе по противодействию санкциям для развития и стабильного функционирования экономики, — сказано в пресс-релизе.

Первая продовольственная ярмарка состоится в субботу, 26 марта. Она будет работать с 10:00 до 16:00 на площадке у цирка на площади Лунинцев.

Организаторами выступают управление потребительского рынка мэрии Новосибирска и администрация Центрального округа.

Покупателям обещают «широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров от производителей и оптово-розничных компаний» региона.

Между тем на Ипподромской открылся новый торговый центр. «Атриум» появился на месте «Мегаса» после ремонта и реконструкции. Показываем, что внутри — там есть даже гипермаркет уцененной техники с подвохом.

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