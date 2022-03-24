В Новосибирске стартуют ярмарки выходного дня. Решение принял оперативный штаб по противодействию санкциям

С 26 марта в Новосибирске стартуют ярмарки выходного дня, сообщает пресс-центр мэрии. Площадки будут работать в каждом районе города.



— Решение о проведении ярмарок в выходные дни было принято на городском оперативном штабе по противодействию санкциям для развития и стабильного функционирования экономики, — сказано в пресс-релизе.

Первая продовольственная ярмарка состоится в субботу, 26 марта. Она будет работать с 10:00 до 16:00 на площадке у цирка на площади Лунинцев.

Организаторами выступают управление потребительского рынка мэрии Новосибирска и администрация Центрального округа.