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В правительстве НСО рассказали, когда стабилизируется ситуация с поставками бумаги в регионе

Производители готовятся к выпуску бумаги без использования импортных компонентов

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В последнее время бумага А4 в российских офисах — на вес золота

В последнее время бумага А4 в российских офисах — на вес золота

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Ситуация с поставками бумаги в Новосибирской области начнет стабилизироваться в первой половине апреля, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, производители готовятся к выпуску бумаги без использования импортных компонентов.

По словам Светогорского целлюлозно-бумажного комбината (Ленинградская область), чьи слова приводятся в пресс-релизе, продолжается производственная деятельность и наращивается выпуск новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в числе которой — новая офисная бумага SvetoCopy ECO. Эта линейка не требует использования импортных химических компонентов.

Ожидается, что после выхода на полную мощность предприятие значительно увеличит выпуск офисной бумаги, что «остудит рынок и снизит количество спекуляций». Сейчас продукция комбината проходит тестовые и лабораторные испытания.

СЮЖЕТ

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Восстановление объемов производства беленой бумаги с использованием отечественных химических компонентов в правительстве НСО ожидают к маю этого года. Вернутся ли цены к прежнему уровню — не уточнятся.

Дефицит офисной бумаги ощутили на разных уровнях. Так, в Совете депутатов вышло распоряжение об экономии бумаги. Документ подписан спикером горсовета Новосибирска Дмитрием Асанцевым (ЕР).

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