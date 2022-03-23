В правительстве НСО рассказали, когда стабилизируется ситуация с поставками бумаги в регионе

Ситуация с поставками бумаги в Новосибирской области начнет стабилизироваться в первой половине апреля, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, производители готовятся к выпуску бумаги без использования импортных компонентов.
По словам Светогорского целлюлозно-бумажного комбината (Ленинградская область), чьи слова приводятся в пресс-релизе, продолжается производственная деятельность и наращивается выпуск новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в числе которой — новая офисная бумага SvetoCopy ECO. Эта линейка не требует использования импортных химических компонентов.
Ожидается, что после выхода на полную мощность предприятие значительно увеличит выпуск офисной бумаги, что «остудит рынок и снизит количество спекуляций». Сейчас продукция комбината проходит тестовые и лабораторные испытания.
Восстановление объемов производства беленой бумаги с использованием отечественных химических компонентов в правительстве НСО ожидают к маю этого года. Вернутся ли цены к прежнему уровню — не уточнятся.
Дефицит офисной бумаги ощутили на разных уровнях. Так, в Совете депутатов вышло распоряжение об экономии бумаги. Документ подписан спикером горсовета Новосибирска Дмитрием Асанцевым (ЕР).