Названа дата начала работы «русской IКЕА» в Новосибирске

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff назначила дату начала работы своего гипермаркета в Новосибирске. Магазин должен открыться уже в понедельник — 21 марта.
Информация об открытии Hoff появилась на сайте компании — она есть и в описании самого магазина, и на одном из сменных рекламных баннеров, которые видит посетитель, открывая стартовую страницу.
Новосибирский магазин сети был построен на земельном участке, исторически относившемуся к Новосибирскому оловокомбинату. Для того, чтобы построить внушительное здание гипермаркета, пришлось снести часть стены бывшего завода и зданий, работавших со стороны Советского шоссе нескольких предприятий автосервиса.
Hoff часто называют «русской IКЕА», поскольку ее концепция действительно напоминает шведского конкурента. Основу ассортимента также составляет мебель, но здесь же можно купить посуду, светильники, домашнюю утварь, текстиль и даже бытовую технику. Сеть основали еще в 2000-х бывшие топ-менеджеры «М.Видео» Михаил Кучмент и Александр Зайонц. Сейчас у компании больше 60 магазинов, большинство из которых расположены в европейской части России. Свыше 40 из них — это гипермаркеты, остальные — объекты более компактного формата.
Магазин Hoff расположен неподалёку от ТЦ «МЕГА», так что его появление можно считать в какой-то мере компенсацией закрытой здесь в начале марта IКЕА. Масштабы магазинов, впрочем, несопоставимы. Площадь новосибирского гипермаркета столичной сети составит порядка 5,4 тыс. кв. метров, а площадь новосибирского гипермаркета IКЕА — 27 тыс. кв. метров.