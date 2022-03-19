Названа дата начала работы «русской IКЕА» в Новосибирске

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff назначила дату начала работы своего гипермаркета в Новосибирске. Магазин должен открыться уже в понедельник — 21 марта.



Информация об открытии Hoff появилась на сайте компании — она есть и в описании самого магазина, и на одном из сменных рекламных баннеров, которые видит посетитель, открывая стартовую страницу.

Новосибирский магазин сети был построен на земельном участке, исторически относившемуся к Новосибирскому оловокомбинату. Для того, чтобы построить внушительное здание гипермаркета, пришлось снести часть стены бывшего завода и зданий, работавших со стороны Советского шоссе нескольких предприятий автосервиса.