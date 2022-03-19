«Расходится дезинформация, из-за чего поток гостей растет». Что происходит в «Макдоналдсе» на волне слухов о закрытии

Я работала в «Макдоналдсе» год, уволилась недавно. Но мой молодой человек и сейчас там работает, я постоянно навещаю ребят, поддерживаю общение и обо всём происходящем в курсе. Сколько себя помню, всегда любила это заведение, и до сих пор оно у меня глубоко в сердце.



У компании «Макдоналдс» много подразделений: есть московское, сибирское. Как говорят мне мои бывшие коллеги, все рестораны закрывают на неопределенный срок. Говорят, что работникам будет полностью оплачиваться этот «отпуск». Но сибирское подразделение, в которое входят такие города, как Новосибирск, Барнаул, Бердск, решило не останавливать работу. И всё вроде как будет работать так же, как и раньше, в отличие от других округов и городов в России.



Почему так — этого я не подскажу. Но вообще закрытие конкретных отделов зависит от руководства, наверное, сибирское подразделение считает, что оно в силах справиться с проблемами, которые появились из-за этой ситуации в стране. Думаю, что сыграла роль забота о гостях, которые могут лишиться любимой еды. Ведь «Макдоналдс» дарит радость людям.

