«Расходится дезинформация, из-за чего поток гостей растет». Что происходит в «Макдоналдсе» на волне слухов о закрытии

Уход иностранных компаний из России — уже привычная данность, но некоторые потери брендов, заведений и производств переживаются особенно тяжело. Как, например, временная приостановка работы всех ресторанов «Макдоналдс» в России. И пусть в Новосибирске рестораны по-прежнему работают (поскольку их развивает сибирский франчайзи), но и там дела обстоят не так гладко в связи с неспокойной обстановки на рынке. Как работается в постоянном напряжении из-за страха потерять работу и как выживают сибирские рестораны «Макдоналдс» вопреки разговорам об их закрытии, НГС рассказала экс-сотрудница компании Мария. Далее — от первого лица.
Я работала в «Макдоналдсе» год, уволилась недавно. Но мой молодой человек и сейчас там работает, я постоянно навещаю ребят, поддерживаю общение и обо всём происходящем в курсе. Сколько себя помню, всегда любила это заведение, и до сих пор оно у меня глубоко в сердце.
У компании «Макдоналдс» много подразделений: есть московское, сибирское. Как говорят мне мои бывшие коллеги, все рестораны закрывают на неопределенный срок. Говорят, что работникам будет полностью оплачиваться этот «отпуск». Но сибирское подразделение, в которое входят такие города, как Новосибирск, Барнаул, Бердск, решило не останавливать работу. И всё вроде как будет работать так же, как и раньше, в отличие от других округов и городов в России.
Почему так — этого я не подскажу. Но вообще закрытие конкретных отделов зависит от руководства, наверное, сибирское подразделение считает, что оно в силах справиться с проблемами, которые появились из-за этой ситуации в стране. Думаю, что сыграла роль забота о гостях, которые могут лишиться любимой еды. Ведь «Макдоналдс» дарит радость людям.
Все поставки продукции для «Макдоналдса» идут из Новосибирска 2–3 раза в неделю (в другие ближайшие города присутствия компании. — Прим. ред.). Деньги, заработанные в ресторане, считаются деньгами именно сети ресторанов, а все поставки проходят именно за счет компании. Если же случится страшное и позиция головного «Макдоналдса» в США будет жесткой, и там скажут сворачивать бизнес в России окончательно, то все предприятия будут, к сожалению, закрыты. Всё-таки это всемирная сеть. Но мне хочется надеяться, что для нас эта ситуация не страшна, ведь от России получают одни из самых больших доходов. Им будет не выгодно потерять, так скажем, золотую жилу. Это если говорить на финансовом уровне, конечно.
Можно, конечно, бесконечно думать о закрытии и переживать, но мой парень и другие ребята, наоборот, рады, что есть возможность работать.
Сейчас, к сожалению, по интернету расходится дезинформация, из-за чего поток гостей в заведениях только растет. С неимоверной скоростью распространяются слухи о закрытии, в ресторанах наплывы гостей, и многие просто не справляются с этим опять же из-за банальной нехватки продукции и постоянной смены поставщиков.
Хочется донести до всех, что так или иначе что-то решится, не стоит быть агрессивными и нервничать из-за очередей и тем более срываться на работников ресторана. Никто из них не причастен к тому, что сейчас происходит. Нам самим сейчас не очень сладко, мы тоже переживаем.
Но факт есть факт: люди ломятся в рестораны, скупают максимальное количество продукции, а тут проблемы с поставщиками, из-за чего в рестораны сложно что-то закупать. С таким потоком гостей к концу дня ничего из еды в ресторанах практически не остается. При всём желании работники не смогут справиться с такой нагрузкой.
Здесь же еще проблема в том, что к каждому гостю нужен подход, перепроверить заказ, что-то доложить, что-то убрать, при этом отдавать не частично, а полностью всё, что заказали. Еще мы следим за тем, чтобы всё было горячим и одновременно отслеживаем своевременное пополнение даже тех же салфеток. Что уже говорить о продуктах, которые идут в составы блюд?
Но как бы смешно ни звучало, «Макдоналдс» — это большая семья. Все сотрудники не только расстроены из-за возможной потери работы, но и из-за того что не будет возможности работать в той атмосфере, с теми же людьми. Я знаю очень много ребят, которые ушли с работы в «Макдоналдсе» по своим причинам, но очень часто приходят и навещают старую компанию и скучают по сменам. Есть и те, кто возвращаются, потому что понимают, что не все компании могут предоставить то, что дает сеть ресторанов.
И я могу их понять. Работа в «Макдоналдсе» никогда не выглядела как день сурка. По себе знаю: ты не смотришь каждую секунду на часы, чтобы поскорее уйти, и время на смене течет очень быстро, потому что все всегда заняты работой в отличие от той же работы в офисе или на кассах продуктовых.
Все ребята пытаются быть оптимистами. Но им сложно.
Недавно мы разговаривали с сотрудниками других крупных иностранных компаний, которые свернули свою работу в Новосибирске на неопределенный срок, о том, какие перспективы им обещают и планируют ли они сами искать новую работу.
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